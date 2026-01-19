Cheb chystá stavbu hned dvou mostů. Překlenou Ohři a železniční trať

Jitka Dolanská
  12:30
Významné změny v dopravě čekají město Cheb. Radnice se chystá přestavět vytíženou okružní křižovatku u Teska, vyrostou tu i dva nové silniční mosty. Přes řeku Ohři a v Hájích přes železniční trať, kde bude na zakládání dohlížet po celou dobu pyrotechnik. Důvodem jsou obavy z nevybuchlých pum. Za 2. světové války se zde uskutečnil masivní letecký útok spojenců.
Návrh přemostění řeky Ohře v Chebu | foto: SHP SK s.r.o.

Úpravami projde také nejvytíženější křižovatka u nákupního centra Tesco. Ta se má z okružní po dvou desetiletích opět změnit na klasickou řízenou světly a inteligentním systémem.

Most do Hájů přes železniční trať za téměř 105 milionů korun se začne stavět v únoru a práce potrvají rok. Most nahradí dosavadní lávku pro pěší, která je kvůli havarijnímu stavu už nějaký čas uzavřená.

Nový most přes Ohři uleví dopravě v centru Chebu. Stát bude u Ottova jezu

Vzhledem k tomu, že konstrukce lávky na sobě nese inženýrské sítě pro celou lokalitu Hájů, bude stát ještě po celou dobu výstavy mostu. Teprve po připojení sítí na nově vybudovaný úsek bude stará konstrukce snesena.

K ceně za samotnou stavbu bude město muset připočíst peníze za výluky, podle odhadů to bude přibližně deset milionů korun. „Zároveň chceme ještě letos zadat projekční práce na pokračování přemostění směrem na Podhrad,“ nastínil další plány místostarosta Pavel Pagáč.

Nový most vyroste nedaleko Ottova jezu.

Jako riziko vidí odborníci skutečnost, že se bude stavět v místě, kde za 2. světové války padalo velké množství leteckých pum. „Tato lokalita byla ke konci války silně bombardovaná. My jsme sice nechali udělat předběžný pyrotechnický průzkum, ale vzhledem k tomu, že most bude založený na pilotách, bude se muset vrtat do hloubky 16 metrů a to velmi opatrně. Na stavbě musí být stálý pyrotechnický dohled,“ zdůraznila vedoucí investičního odboru chebské radnice Marcela Nečekalová.

Změna čeká po dvou desetiletích i důležitou křižovatku u Teska. Tady Krajská správa a údržba silnic ve spolupráci s městem přebuduje okružní křižovatku na křižovatku řízenou světly a inteligentním systémem. Ten podle radnice zajistí lepší prostupnost dopravního uzlu, kterým denně projede na 30 tisíc automobilů. Zabrání tak kolonám, které se zde ve špičkách tvoří.

Oprava pilíře Ottova jezu na Ohři v Chebu má prodloužit životnost mostu

Tendr na zhotovitele bude vypsán do nejdříve, do září by mělo být vše hotovo, a to včetně úprav chodníků a okolí. „Křižovatka má být s opatrností průjezdná po celou dobu stavby,“ ujistila Nečekalová. Změna bude stát přibližně 24 milionů korun, rovným dílem se o tuto částku podělí město a kraj.

Významnou investicí bude i stavba mostu u Ottova jezu, která je zatím ve stádiu příprav. „Máme už architektonický a konstrukční návrh, a to včetně kompletní rekonstrukce a částečné přestavby ulic Truhlářská, Pražská a křižovatky do ulice Tršnická. Most bude klasická oblouková zavěšená konstrukce. Předpokládám, že v létě bude vydané stavební povolení, do konce roku budeme mít prováděcí dokumentaci a v roce 2027, pokud budou peníze, by město mohlo začít soutěžit zhotovitele a začít se stavbou,“ uvedla Marcela Nečekalová s tím, že hrubý odhad nákladů na most přes Ohři je 250 milionů korun.

Cheb hledá recept na ucpané silnice, řešením je nový most přes Ohři

Radnice předpokládá, že část této sumy získá z vládních offsetových programů, které jsou určeny pro rozvoj Chebu v souvislosti se vznikem nového průmyslového parku.

„Původně jsme chtěli, aby byl nový most jen pro automobily, protože v blízkosti je samostatná lávka pro pěší. To ale neprošlo, bude zde nakonec muset být jednostranný chodník, který poslouží pro údržbu, ale i chodcům,“ řekla Nečekalová a doplnila, že v souvislosti s vybudováním nového přemostění řeky dojde i ke změnám v navazujících komunikacích.

Zatím je hlavní Tršnická, po dokončení povede hlavní od křižovatky s Pražskou na nový most. Na druhé straně řeky se most napojí na ulici Na Slavici, odkud automobily zamíří na kruhový objezd. V souladu s dopravním průzkumem, který si město nechalo udělat, se páteřní Dvořákova ulice na tamním sídlišti stane obousměrnou až po křižovatku s Okružní nad základní školou.

„Dál do kopce směrem na Františkovy Lázně se nedostaneme, jednosměrka vedoucí mezi domy a parkem je příliš úzká,“ uvedla Nečekalová. Podle zástupce starosty Pavla Pagáče ale možná ještě dojde ke změnám a i tato silnice se pro směr na Františkovy Lázně otevře.

