Kapucínský klášter včetně unikátních krovů chce Sokolov otevřít veřejnosti

Podle záměru města by se ale měly proměnit i vnější části klášterního areálu, který je dosud veřejnosti spíše skrytý. Informoval o tom starosta Sokolova Petr Kubis.

„To zásadní, co je potřeba říci, je, že se nám podařilo navázat poměrně úzkou spolupráci přímo s řádem kapucínů, takže jsme se už několikrát sešli a oni budou významnou součástí všech těch prací. Protože nejde jenom o krovy, ale jde i o sklepní prostory, které jsme vyklidili, a o vnější část kláštera, kde bychom chtěli provést úpravy,“ uvedl Kubis.

Sokolovský klášter kapucínů byl založen v období masového zakládání kapucínských klášterů v Čechách v 17. století. Jeho součástí je i kostel sv. Antonína Paduánského, který dnes slouží pro kulturní nebo společenské akce.

Město využije dotaci z programu Spravedlivá transformace na pořízení projektové dokumentace za asi 3,3 milionu korun, která by měla zahrnovat několik částí.

Základem bude zmapování současného stavu, včetně stavebně-technického průzkumu, mykologického průzkumu i laserového zaměření objektu. Dalším krokem bude zpracování architektonické studie, která by měla navrhnout optimální řešení, jak historickou část kláštera zpřístupnit.

Podle Kubise se ale počítá i se změnou venkovní části areálu, zmizet nebo přestavět by se měly nevzhledné garáže, naopak obnovit by se měla zeleň, která byla kdysi součástí klášterů, včetně například zahrady. „I na samotnou rekonstrukci a zpřístupnění kláštera by město chtělo získat dotace,“ doplnil sokolovský starosta.