Ašský park nabídne cestu historií, přiblíží i příběh Vlaku svobody

Na ploše přibližně 3,5 hektaru, kde v minulosti stával například kostel či hřbitov, vznikne mimo jiné naučná stezka, která provede návštěvníky ašskou minulostí a připomene významné milníky často pohnuté historie celé lokality.



Projektu, na který Ašští čerpají evropskou dotaci 1,5 milionu eur, by se měla ujmout společnost RMC Stavby Cheb, která v konkurenci dalších šesti uchazečů nabídla cenu 53,5 milionu korun. Stavba by mohla začít na jaře.

Město v tuto chvíli ještě čeká na rozhodnutí antimonopolního úřadu, zda při výběrovém řízení postupovalo správně. Výsledek bude známý do konce února.

„Je to velký projekt, který si klade za cíl nejen úpravu jednoho z velkých ašských parků, jehož součástí býval hřbitov, kostel i márnice. Ale také chce lidem vysvětlovat historii města,“ uvedl starosta Dalibor Blažek s tím, že revitalizace parku je rozdělena do tří samostatných částí.

První část, na kterou nyní proběhlo výběrové řízení, budou představovat stavební práce, druhou je virtuální naučná stezka a třetí zahrnuje stavbu 3D dětského bludiště. Součástí revitalizace bude stavba chodníků, zpevněných cest a sadové úpravy.

Sanace čeká stávající opěrné zdi, přičemž vystavěno bude několik dalších. Vznikne také pietní místo, které připomene nedávnou historii, kdy na místě evangelického hřbitova, na němž v minulosti spočinuli významní občané města, byly v 70. letech minulého století vybudovány tenisové kurty. Památník vyroste v prostoru bývalé smuteční síně.

Předmětem zakázky bude také rekonstrukce kamenného mostku z roku 1724. Jedná se o nejstarší stavbu ve městě, takže oprava této státem chráněné památky se bude provádět podle restaurátorského záměru a pod dohledem památkářů.

Stavební část projektu by měla skončit příští rok v listopadu. Zároveň se začne chystat druhá část projektu, kdy parkem bude v rámci takzvané rozšířené reality procházet časová osa.

„Na různých stanovištích v parku bude možné s pomocí chytrých telefonů nebo tabletů přiblížit důležité momenty historie města. Chceme začít úplně od začátku, od Zedtwitzů, a skončit uzavřením hranic a vznikem hraničního pásma. Návštěvník tu nenajde klasickou naučnou stezku s cedulemi, ale prostřednictvím virtuální reality se přenese například do roku 1960 a uvidí hořící evangelický kostel. Nebo se dozví celý příběh Vlaku svobody, který v roce 1951 právě tady prorazil železnou oponu a zamířil do Německa. Virtuální realitu bychom chtěli oživit hranými scénkami, které by mohly vzniknout ve spolupráci s herci chebského divadla,“ naznačil starosta.

Třetí část parku by mělo tvořit dětské bludiště.

„Původně jsme chtěli dětské hřiště, aby se tu mohly zabavit i menší děti. Nakonec jsme ale zvolili jinou cestu. Postavíme zvláštní bludiště v prostoru, něco na způsob lanového centra, ale celé bude jištěno sítěmi, takže je to bezpečné,“ upřesnil starosta s tím, že lokalita by měla být upravena jako přírodní park s květnatými loukami, které by se sekaly jen asi dvakrát do roka.

Kromě klasických cestiček nabídne procházku nad úrovní terénu také visutá lávka.

„Na projekt jsme získali evropskou dotaci 1,5 milionu eur, což je zhruba polovina nákladů. Podle předpokladů by cena za stavební část měla být i s daní kolem 65 milionů korun. My k tomu přidáme další věci, které s tím budou souviset, například úpravy navazujících komunikací. Až se vysoutěží i ostatní části projektu, uvidíme, kam se vyšplhá celková cena. Předpokládám, že to bude kolem 80 milionů korun. Takovou částku máme připravenou v letošním rozpočtu,“ dodal starosta Blažek.