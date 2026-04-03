Nová instituce tak v jistém smyslu navazuje na někdejší státní Výzkumný ústav balneologický v Mariánských Lázních, který svou činnost ukončil v devadesátých letech v souvislosti s privatizací lázeňství.
V čem je dnešní institut jiný než dřívější výzkumný ústav?
Za tři desetiletí se toho změnilo opravdu hodně. Používáme jiné metody, máme jiné standardy. Takže na státní výzkumný ústav navazujeme spíš myšlenkově. Začátky ale byly těžké. Měli jsme malý počet zaměstnanců a velmi omezené finanční zdroje.
Kdy se to změnilo?
V červenci 2024 se nám podařilo úspěšně získat prostředky na rozvoj institutu přes Operační program Spravedlivá transformace. Dostali jsme možnost vybudovat výzkumnou infrastrukturu a začít se samotným výzkumem. Ten projekt postupně transformuje celou instituci jako takovou. Navíc má ambice změnit karlovarské lázeňství a následně i samotný region, který se potýká s následky ukončení těžby uhlí.
Co to je za projekt?
Jmenuje se Centrum lázeňského výzkumu, potrvá tři roky a získali jsme na něj kolem 250 milionů korun. Tato celková finanční alokace je určená i pro partnery projektu, kterých máme několik. Jde o Fyziologický ústav Akademie věd ČR a řadu vysokých škol, s nimiž spolupracujeme. Strukturu projektu jsme rozdělili na několik částí. Na výzkum v oblasti lékařských věd, výzkum v oblasti enviromentálních věd a pak také v oblasti socioekonomických věd. Kromě toho jsou součástí programu třeba vzdělávání, předávání znalostí a informací, komunikace, popularizace a osvěta.
Zabýváte se konkrétními zdravotními problémy?
V Mariánských Lázních sledujeme, jak lázeňská péče působí na pacienty s nefrologickými a urologickými obtížemi, ve Františkových Lázních zkoumáme léčbu ženské neplodnosti a v Karlových Varech se chceme zaměřit na pacienty s cukrovkou a ztukovatěním jater. Protože potřebujeme pro výzkum klienty lázní, aktuálně hledáme lázeňské zařízení, se kterým budeme na výzkumu spolupracovat.
Účinek pitné kůry na problémy s játry už zkoumal projekt Pijeme prameny…
Ano, odstartovali jsme ho před dvěma lety a výsledky jsou naprosto neuvěřitelné. Ztukovatění jater se významně snižuje, klesá i hmotnost pacientů a zlepšuje se jejich subjektivní pocit zdraví. Výsledky tohoto výzkumu jsme prezentovali na velkých lékařských kongresech, například v Paříži a Istanbulu. A také publikovali v prestižním odborném časopise Journal of Health, Population and Nutrition, což posouvá výzkum působení karlovarské pitné kúry na kvalitativně zcela jinou úroveň.
Nedávno se institut přestěhoval do Alžbětiných lázní. Jak se změna propsala do jeho fungování?
Vedle velkorysých pracovních prostor máme k dispozici demonstrační laboratoř, kterou využíváme pro ukázky nejmodernějších technologií, jaké lze v lázeňské péči využít. Máme k dispozici fyzikálně chemickou laboratorní přípravnu, která slouží pro základní fyzikální a chemické analýzy přírodních zdrojů, především minerálních pramenů a peloidů. Na ty se hodně zaměřujeme. Nově také vzděláváme studenty ČVUT, kteří k nám z Prahy jezdí. Vyučujeme předmět Fyzioterapie v lázeňství a v jeho rámci se snažíme studentům předat znalosti a informace, ale také chceme ukázat, že lázeňství je obor, který má v profesní rovině co nabídnout i mladé generaci.
Mluvila jste o enviromentálním výzkumu. Co si pod tím mám představit? Zkoumáme nejen přírodní léčivé zdroje, tedy minerální prameny, peloidy a přírodní plyn, ale dlouhodobě se zaměřujeme také na výzkum lázeňské terapeutické krajiny. Zjišťujeme, jak prostředí lázeňských míst působí na fyzický a psychický stav návštěvníků a klientů lázní. Zpracováváme metodiku lázeňské terapeutické krajiny a chceme v budoucnu na základě této metodiky poskytovat lázeňským městům potvrzení, že splňují parametry a mohou tedy získat status lázeňské terapeutické krajiny. Mělo by to fungovat obdobně jako u klimatických lázní.
Co institut zajímá v rámci socioekonomického výzkumu?
Tady se zabýváme lázeňstvím komplexně. Díváme se na ten obor z různých perspektiv a aspektů. Zkoumáme i to, jaký význam má lázeňství pro regionální ekonomiku. Tedy co všechno regionu přináší. Zajímají nás vztahy mezi návštěvníky lázeňského místa a místními obyvateli, jejich preference. Vytváříme profily návštěvníků lázeňských měst, tedy co chtějí, o co se zajímají a jaké mají preference. Na tom základě doporučujeme, na co by se měl zaměřovat marketing jednotlivých lázeňských zařízení nebo měst. Ale máme i další dotační projekty.
Jaké?
Například pokračujeme ve výzkumu virtuální reality. Ve spolupráci se společností XR Institute tvoříme software pro rehabilitace dolních končetin ve virtuální realitě. To je důležité, protože dosud se všechny moduly virtuální reality zaměřovaly na horní končetiny.
Další projekt je zacílený na postonkologickou rehabilitaci žen po karcinomu prsu v lázeňských zařízeních Karlovarského kraje s využitím virtuální reality. Jedná se o komplexní přístup a tvorbu různých modulů ve virtuální realitě. Některé se budou týkat edukace pacientek, protože je potřeba, aby pokračovaly i v prostředí domova. A jiné se týkají psychologické intervence, protože právě mentální zdraví je po onkologickém onemocnění velmi důležité. Tento projekt je ale zatím stále v procesu hodnocení.
Máme před sebou i další projekty, žádosti podáváme do programu Interreg Česko-Bavorsko i Česko-Sasko. Zmínila bych také velmi úspěšnou mezinárodní spolupráci, díky které o nás vědí i za hranicemi. Myslím, že ILAB se v posledních letech významně posouvá.
Zajímalo by mě, zda propagované novinky, narážím například na virtuální realitu, zkoušíte i na vlastní kůži. Víte, co nabízíte?
Osobně se snažím být zapojena do všech klíčových projektů a mít o nich co nejdetailnější přehled. Zároveň se mohu opřít o silný tým kolegů – aktuálně má ILaB přibližně čtyři desítky odborníků, kteří jednotlivé přístupy systematicky testují a ověřují. Naším principem je doporučovat pouze taková řešení, která máme důkladně prozkoumaná a ověřená v praxi.
Jak vše stíháte, kde dobíjíte baterky?
Uznávám, že moc času na svůj osobní život nemám, ale tahle práce mne ohromně baví, je to pro mne v podstatě koníček. Jsem neskutečně šťastná, že mohu v oboru pracovat a jsem vděčná, že mám v ILAB takové kolegy, kteří svou práci dělají srdcem. Povzbudivé je i to, když vidím, jaký přínos má naše práce pro region, pro klienty lázeňských zařízení. Protože lázeňství a balneologie není jen o výzkumu konkrétních onemocnění nebo o lázeňské péči, ale především o lidech. My tím vším, co děláme, pomáháme tu péči vylepšovat, snažíme se, aby si klienti z lázní odnesli co nejvíc a aby se do našeho regionu vraceli.
Jsou další obory, na které se chcete v ILAB zaměřit?
Chceme zkoumat působení pramenů na střevní mikrobiom. V tom vidíme velkou budoucnost. Usilujeme také o větší rozvoj oblasti vzdělávání, chtěli bychom plně vrátit lázeňství do systému vzdělávání. S tím souvisí snaha, aby zdejší lázeňství mělo svůj vlastní vysokoškolský obor, ideálně rovnou vysokou školu se zaměřením na lázeňství a lázeňské obory. A to nejen na ty zdravotnické, ale na vše, co s tím souvisí. Myslím tím třeba balneotechniku, geologii a hydrogeologii ve vazbě na lázeňství, krajinářství, ekonomiku lázeňství a podobně.
Mám za to, že kdyby něco takového v Karlových Varech vzniklo, byl by to evropský unikát. Pak by sem mohli jezdit studenti z celého světa. Ostatně, už nyní v této oblasti stáže poskytujeme. Máme studentku ze Slovenska, nově jsme navázali spolupráci s francouzským balneologickým institutem, který pracuje pod vysokou školou v Bordeaux.
V Karlovarském kraji se roky mluví o tom, že mu chybí vysoké školství. Mohla by být právě vysoká škola se zaměřením na lázeňství a balneologii tím, co kraj potřebuje a co mu dodá prestiž?
Podle mého názoru by šlo o strategický krok. Vzhledem k tomu, že obdobně zaměřená instituce v Evropě prakticky neexistuje, je reálné očekávat, že by do Karlových Varů přicházeli studovat mladí odborníci z celé Evropy. Je proto důležité být v tomto směru ambiciózní – lázeňství má totiž do budoucna obrovský potenciál. Díky prostředkům z programu Spravedlivá transformace dnes v regionu budujeme v oblasti lázeňství unikátní know-how a znalostní základnu, která nemá v Evropě obdoby. Již nyní působíme jako odborný partner a poradní subjekt pro řadu evropských organizací, což potvrzuje, že Karlovarský kraj má v tomto oboru mimořádně silnou výchozí pozici.
Zásadní příležitost vidím také v propojení lázeňství s tématy zdravého životního stylu a dlouhověkosti, která dnes rezonují napříč celým světem. Pokud se je podaří systematicky rozvíjet a zároveň ukotvit ve vzdělávací instituci přímo v Karlových Varech, tedy v jednom z nejvýznamnějších lázeňských center Evropy, může to pro region znamenat zásadní posun.