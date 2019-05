Institut lázeňství má zelenou, Karlovarský kraj pro něj hledá sídlo

Institut bude vytvářet potřebné klinické studie o vlivu a působení přírodních léčivých zdrojů na lidský organismus, vést poradenskou a vzdělávací činnost a vydávat certifikace pro lázeňské provozy.

„Vyhlásili jsme výběrová řízení na obsazení pozic odborných pracovníků, grantového manažera a developera, který bude vyhledávat strategické příležitosti v oblasti lázeňství a balneologie v regionu. V institutu by mělo letos pracovat celkem osm lidí,“ uvedl Vojtěch Franta (Piráti), uvolněný krajský zastupitel pro lázeňství, cestovní ruch a UNESCO.

Přibližně do šesti týdnů by měl mít institut také svého ředitele, radu a správní radu. Karlovarský kraj pro letošní rok vyčlenil na jeho fungování téměř pět milionů korun, další peníze chce získat z programu Smart Akcelerátor 2.0, Restartu či Technologické agentury ČR.

Zástupci kraje jednají o sídle institutu s vedením Karlových Varů, které by o něj velice stálo. Nabízí mu prostory ve školní budově na nábřeží Jana Palacha, která patří městu.

„Schválili jsme záměr výpůjčky. Je to asi třicet metrů čtverečních za náklady spojené s užíváním,“ uvedla primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (za ANO).

Karlovy Vary si před několika lety založily Balneologický institut coby obecně prospěšnou společnost, nová instituce by ji měla pohltit. Podle primátorky existuje ještě druhá varianta, kam s ní. „Do budoucna si umíme představit i to, že by institut mohl být v budově Alžbětiných lázní,“ doplnila.

Podle bývalého primátora Petra Kulhánka (KOA) je dobře, že se Karlovy Vary a kraj ohledně vědecko-výzkumné práce a vzdělávání v balneologii spojily. „Od doby, kdy jsme obnovili městský balneologický institut, jsme se snažili o propojení na regionální úroveň. Bez ohledu na to, že uplynulo už šest let, je aktivita kraje smysluplná. Kdo jiný by měl v lázeňském kraji zaštiťovat vědecko-výzkumnou základnu než kraj,“ komentoval.

Věří, že spojení povede k silné pozici této instituce, která se tak stane partnerem pro národní úřady a vládu samotnou.

Ve hře o sídlo jsou i Mariánské Lázně

Vojtěch Franta informoval o tom, že kraj dostal také nabídku z Mariánských Lázních. Coby sídlo institutu nabízejí zrekonstruované prostory bývalé stáčírny minerálních vod, která je v soukromých rukou.

„V ideální situaci by v jedné budově kromě institutu sídlila i vysoká škola zaměřená na balneologii a další odborné lázeňské instituce nebo také balneologická knihovna. Tato budova by se mohla stát centrem balneologie nejen v České republice, ale i v Evropě,“ nastínil.

Podle mariánskolázeňského starosty Martina Kaliny (Piráti) vyplynula nabídka města také od většiny zastupitelů. „Samozřejmě konečné rozhodnutí bude na kraji,“ uvedl.

Vědecko-výzkumný ústav v minulosti v Mariánských Lázních fungoval, přičemž pobočky měl v Karlových Varech a Františkových Lázních. V roce 1993 přestal existovat bez náhrady. Martin Kalina proto zmínil také jistou historickou kontinuitu.

I kdyby ale v tomto ohledu Karlovy Vary nad Mariánskými Lázněmi zvítězily, existuje podle něj myšlenka, že by Mariánské Lázně byly prvním městem, kde by vznikla pobočka či detašované pracoviště rozšiřovaného institutu.