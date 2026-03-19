Kraj pomůže obcím šetřit energiemi, nabídne sdílené odborníky

Jitka Dolanská
  14:42
Zajímavou novinku nabízí malým obcím v regionu Krajské inovační centrum Karlovarského kraje (KIC KK). Prostřednictvím služby sdíleného poradenství radnicím pomůže lépe hospodařit s energiemi, se zaváděním moderních způsobů sledování spotřeby a s hledáním možných úspor.

Krajské inovační centrum Karlovarského kraje pomůže radnicím lépe hospodařit s energiemi. | foto: KIC KK

Podle Martina Hurajčíka, náměstka hejtmana Karlovarského kraje, je zajištění energetické bezpečnosti a efektivní hospodaření s energiemi pro samosprávy zásadní. „Obce na to ale často nemají vlastní kapacity, proto jim nově nabízíme odborníky i konkrétní podporu. Pomůžeme jim najít úspory a lépe řídit energie v jejich majetku,“ řekl Hurajčík.

Starostům bude k dispozici tým sedmi energetických manažerů. V první fázi oslovování obcí v regionu nabídlo KIC KK účast v projektu 118 samosprávám prvního a druhého stupně, což jsou malé obce a obce s pověřeným úřadem.

Poskytování veškerých služeb je bezplatné, součástí podpory bude kromě individuální spolupráce také poradenství, semináře a propojení obcí s odborníky na energetiku. Přímá pomoc pak spočívá především v zavedení systému energetického managementu a poskytnutí nástrojů pro evidenci a vyhodnocování spotřeby energií.

Energetický tým se zaměřuje především na zavedení systému energetického managementu a analýzu technické dokumentace včetně kontroly fakturačních měřidel. Samosprávám navíc poskytne nástroje pro digitální evidenci a vyhodnocování dat, uspořádá odborné semináře a zprostředkuje propojení s dalšími experty v oboru.

„Sdílení energetičtí manažeři mají region rozdělený do pěti lokací. Každý z nich pomáhá hned několika obcím najednou, pro starosty a vedení obcí bude partnerem při nastavování procesů, zavádění energetického managementu a přípravě konkrétních opatření,“ popsal činnost oddělení Vlastimil Veselý, ředitel KIC KK.

Cílem je zavést v malých obcích systémové hospodaření s energiemi, protože mnoho obcí ucelený přehled o spotřebách energií ve svých budovách nemá.

„Bez těchto dat je ale obtížné plánovat úspory nebo připravovat efektivní investice. Spolupráce s obcemi proto většinou začíná vytvořením přehledu o jejich majetku a energetické spotřebě. Energetičtí manažeři následně mohou pomoci zmapovat spravované obecní budovy a jejich technickou dokumentaci, přiřadit k jednotlivým objektům fakturační měřidla jako například elektroměry či plynoměry, analyzovat spotřeby energií a zavést jednotný software pro evidenci a sledování spotřeb,“ naznačil Veselý.

Součástí služby je také poskytování informací o zákonných povinnostech obcí v oblasti energetiky, například zajištění průkazů energetické náročnosti budov nebo energetických auditů. Specialisté mohou rovněž posuzovat připravované investice obcí z pohledu dlouhodobých provozních nákladů a navrhovat vhodná technická řešení – například modernizaci zdrojů energie nebo využití obnovitelných zdrojů.

Z dlouhodobého hlediska by měla tato služba přinést úspory energií a nižší provozní náklady, ale také připravit obce na budoucí investice z oblasti energetiky.

Projekt je financovaný z Národního plánu obnovy a potrvá tři roky. Obce budou moci v rámci udržitelnosti čerpat bezplatné poradenství ještě i v roce 2029, kdy pro tyto služby Karlovarský kraj uvolní ze svého rozpočtu 1,5 milionu korun.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.