Nového ředitele hasičů Volfa čeká nelehký úkol, musí sehnat nové posily

„Potřebujeme 21 nových hasičů. A sehnat je nebude jednoduché,“ konstatoval Oldřich Volf. Až se podaří nové posily nabrat, dostane se Karlovarský kraj poprvé v historii nad hranici čtyř set zaměstnanců hasičů. Doby, kdy měli na ředitelství v šuplíku stovky žádostí o práci profesionálního hasiče, jsou však podle Volfa dávno pryč.

Logickou líhní profesionálů jsou podle Volfa dobrovolné jednotky. Ne každý dobrovolný hasič ovšem může přejít k profesionálům. „Má to dvě kritická úskalí. Někteří dobrovolníci nemají středoškolské vzdělání, které je pro profesionály nutností. A pak často nesplní psychotesty kvůli přemotivovanosti,“ naznačil nový ředitel krajských hasičů.

Jeho zkušenosti potvrdil i Vladimír Vlček, generální ředitel Hasičského záchranného sboru (HZS) České republiky. „Do finálového výběru postupuje v rámci výběrových řízení deset až dvacet procent těch, kteří pracovali v dobrovolných jednotkách. Vedle psychotestů je ovšem problémem i zdravotní a fyzická způsobilost. Tyto aspekty často adepty vyřadí,“ řekl Vlček.

Ten přijel do Karlových Varů výhradně proto, aby Oldřicha Volfa uvedl do funkce. „Brigádní generál Václav Klemák, ať chce, nebo nechce, musí skončit. Jeho nástupce má všechny předpoklady pro funkci krajského ředitele,“ řekl generální ředitel HZS při představování Oldřicha Volfa.

Jeho předchůdce skončil jako ředitel po patnácti letech. „Věk 65 let je na odchod do důchodu tak akorát,“ řekl při rozlučce.

Za jeden ze svých největších úspěchů považuje to, že se mu podařilo vytvořit flexibilní a vysoce odborně vzdělaný kolektiv, který je schopný poradit si s aktuálními problémy. „Vím, že to bude znít jako klišé, ale odcházím s pocitem dobře vykonané práce,“ doplnil.

Určitě ale do budoucna nebude tím člověkem, který by chodil po krajském ředitelství hasičů a rozdával moudra. „Pokud ale někdo bude mít pocit, že by mohl mé rady potřebovat, jsem připravený pomoct,“ dodal Václav Klemák.

Při loučení s funkcí vyzdvihl také podle něj nadstandardní spolupráci s Karlovarským krajem. Jeho hejtman Petr Kulhánek věří, že bude pod novým vedením hasičů pokračovat. „Ale snad v klidnějším módu,“ řekl hejtman v narážce na dvě velké krize z posledních let, covidovou a uprchlickou, které kraji také hasiči pomáhají řešit.