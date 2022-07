Tradiční Povaleč i novinka v Aši. Léto v kraji patří hudebním festivalům

MF DNES přináší seznam největších festivalů, které se v Karlovarském kraji letos konají.

Top RoofTop Karlovy Vary

Sedmý ročník karlovarského multižánrového festivalu Top RoofTop se uskuteční již tuto sobotu na náměstí Dr. Milady Horákové. Návštěvníky láká především na koncert jedné z nejvýznamnějších osobností české kinematografie Jiřího Schmitzera.

Držitel několika Českých lvů známý především z filmů jako Postřižiny, Slavnosti sněženek nebo Černí baroni během večera vystoupí jako písničkář s šestistrunnou kytarou.

Diváci se mohou těšit také na ostravské KOFE-IN nebo na domácí Steven‘s. Na dětské publikum čekají odpolední aktivity s tvořivými dílnami, pohádková cesta a další atrakce. Vstupné na celou akci je dobrovolné a návštěvníci si dopředu vstupenky nemusí ani rezervovat.

Rock iN Roll Nová Role

Pláž u rybníka v Nové Roli bude v sobotu 30. července patřit kapelám jako jsou Krucipüsk, Fast Food Orchestra, The Sidewaves a nebo TH!S s Vojtou Kotkem.

Návštěvníci se mohou těšit také na vystoupení legendárního hudebníka Michala Pavlíčka a zpěvačky Moniky Načevy. Připravena bude i ochutnávka piva menších lokálních pivovarů a bohatý doprovodný program. Celá akce začíná už ve 13 hodin dětským odpolednem, které je pro všechny zdarma.

Na něm zahraje malým i velkým posluchačům kapela Kujme Pikle Band & Levoruký Eda, kteří zde zároveň pokřtí své nové CD a leporelo Tluče bubeníček.

Připravena je i loutková divadelní pohádka nebo workshop základů nového cirkusu.

Od 16 hodin pak pokračuje hlavní program festivalu, který už je přístupný jen se vstupenkou. Ty se dají zakoupit například přes www.rockinroll.cz, na všech prodejních místech sítě Ticketstream a nebo přímo na místě v den konání akce.

Povaleč Valeč

První srpnový víkend se v krásném prostředí barokního areálu ve Valči uskuteční další, již 16. ročník festivalu Povaleč. Kromě hudebních zážitků nabídne návštěvníkům také divadelní představení, filmové projekce, výstavy a různé workshopy a přednášky.

Celý program organizátoři teprve odtajňují. Už nyní je ale jasné, že se na akci ukáže slovenská zpěvačka Katarzia, vystoupí kontroverzní uskupení Hentai Corporation, francouzská kapela Moaan Exis nebo česká skupina Basta Fidel. Vstupenky lze koupit v předprodeji i na místě, výše vstupného je ale pouze doporučená.

Festival na vrchu Háj v Aši

Aš letos slaví 150 let od povýšení na město. A významné jubileum se chystá s místními i přespolními návštěvníky oslavit velkolepým hudebním programem na vrchu Háj. V pátek 12. srpna tam vystoupí třeba Pokáč, Čechomor, Michal Hrůza, Kpt. Demo, Cirkus Problem, cimbálová muzika Grajcar nebo pro děti určení Štístko a Poupěnka.

V sobotu 13. srpna zahrají No Name, Tereza Mašková, Žlutý pes, Jan Kalousek, Petra Černocká a Bokomara či Jakub Smolík. Vstupenky lze zakoupit pouze na každý den zvlášť, a to přes stránky laritma.cz.

Rock for Churchill Vroutek

Festival Rock for Churchill se koná kousek za hranicemi Karlovarského kraje – zhruba osm kilometrů od města Lubenec v malebném přírodním areálu Myslivna v městečku Vroutek. Plánovaný je na 26. a 27. srpna a vystoupí na něm téměř dvě desítky českých i zahraničních hudebních uskupení – například česká funk-rocková kapela J. A. R., pop-punková Vypsaná fiXa, elektronická skupina MYDY, písničkář Xavier Baumaxa, australský hudebník Donny Benét a nebo česká kapela Tata Bojs.

Vstupenky se dají pořídit přes stránky www.rfch.cz. Letošní 23. ročník festivalu je ale už posledním, pořadatelé se rozhodli z rodinných a pracovních důvodů svou činnost v letošním roce ukončit.