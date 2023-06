V kraji startují hudební festivaly. Nabídnou rock, pop i alternativní hudbu

Hned tuto sobotu si na své přijdou hudební fanoušci přímo v Karlových Varech. Náměstí Dr. Milady Horákové totiž rozezní osmý ročník festivalu Top RoofTop. Akce zve na program s bigbítovou ikonou Flamengo Reunion Session, psychedelickými Madhouse Express či německou kapelou Filistine.

Odpoledne přinese také tvořivé dílny pro rodiny s dětmi, přednášky či benefiční tetovací salon. Akce si klade za cíl nejen pobavit hudební fanoušky a rodiny s dětmi, ale také oživit lokalitu uprostřed centra lázeňského města. Právě proto zastřešuje letošní ročník motto Vary mají náměstí.

Top RoofTop budíčkem pro náměstí

„V každém městečku slouží náměstí ke společenským shromážděním, trhům a dalším akcím. V Karlových Varech tomu už nějakou dobu tak není. Lokalita náměstí Dr. Milady Horákové má přitom bohatou historii čítající události jako první motokárové a jedny z prvních skateboardingových závodů v zemi,“ uvedla za Top RoofTop Běla Čurlinová.

Na počátku minulého století hostilo toto náměstí také akrobatická vystoupení věhlasných bratrů Třísků nebo oslavy konce druhé světové války. „Tak jsme se rozhodli svým počínáním místo probudit a případně inspirovat další pořadatele akcí,” poznamenala Čurlinová. Vstupné na festival Top RoofTop je zdarma.

Vysmáté léto kousek za hranicemi

Druhá velká hudební událost tohoto víkendu láká návštěvníky jen kousek za hranice našeho regionu. V sobotu 24. června se v Kadani koná další ročník Vysmátého léta. Vystoupí zde například revival kapela Queenie, která zahraje největší hity legendární kapely Queen, bavič Aleš Háma a jeho band i zpěvačka Olga Lounová.

Na Vysmátém létu se představí také rapper Calin, který nedávno získal cenu Anděl jako objev roku, zpěvák Jan Bendig a frontman kapely Kryštof Richard Krajčo s trumpetistou Nikolaosem Grigoriadisem. Vstupenky na festival, který se odehraje v krásných přírodních kulisách pod kadaňským hradem, se v předprodeji dají pořídit za 839 korun.

Výlet na Rock for JK Manětín

První červencový víkend patří v Karlových Varech mezinárodnímu filmovému festivalu. Fanoušci rocku a metalu si mohou odtud odskořit na akci Rock for JK Manětín. Na té 5. července vystoupí skupiny Trautenberk, Krucipüsk, Vypsaná fiXa, Cocotte Minute, S. P. S či Totální nasazení. Lístky v předprodeji jsou za 700 korun, na místě za 850 korun. Přespat tu lze zdarma ve stanovém městečku.

Na vrchu pod věží efekty poběží

Festival Podtvrzí se letos uskuteční v termínu 21. až 23. července. Jedná se o multimediální a multižánrovou akci, která je situována na louku přímo pod rozhlednou na Krásenském vrchu na Sokolovsku. Program slibuje hudbu, workshopy s ekologickým i kulturně-sociálním programem, přednášky, poezii a další aktivity.

Žánrově se zaměřuje hlavně na český underground a zajímavou zahraniční produkci. Z line-upu jde například o The Underground Youth, The Kundalini Genie, Moonwalks, Madhouse Express, Hello Marcel a nebo Lazer Viking. Po setmění se diváci mohou těšit na velkolepou světelnou show uměleckého studia Weird Visuals.

„Studio pracuje s analogovými projekcemi, světelnými efekty a rádo objevuje zapomenuté techniky. Vytváří živé pohyblivé obrazy světla čerpající inspiraci z psychedelického umění 60. let (Liquid Light Show). Na akcích kombinují hudbu s kapkami tekutých barev a vytvářejí skvělý zážitek,“ popsali show pořadatelé. Vstupenky na oba dva dny se dají pořídit od 1150 korun.

Rock iN Roll se slušnou tradicí

Poslední červencovou sobotu ožije pláž na koupališti v Nové Roli. Konat se tu bude patnáctý ročník festivalu Rock iN Roll. Program zahájí kapela Wohnout, jež se vrací po třech letech. „Naposledy u nás hrála v době, kdy život zastavila covidová pandemie a na akcích mohlo být velmi omezené množství diváků,“ uvedl pořadatel Jiří Švec.

„Letos si chce Wohnout vše vynahradit ve velkém stylu. Zvláště, když si náš festival jde pro pomyslnou občanku,“ podotkl Jiří Švec. Na pódiu se objeví také Honza Křížek, Bára Poláková a skupina Krausberry. V areálu bude ochutnávka piv menších lokálních pivovarů a chybět nebude ani odpolední program pro děti zcela zdarma.

Do okolních měst, jako jsou Karlovy Vary, Sokolov, Chodov, Nejdek nebo Ostrov, návštěvníky po posledním vystoupení rozvezou festivalové autobusy. Lístky v předprodeji stojí 490 korun, na místě pak 620 korun.

Povalečská Valeč je rozmanitá

První srpnový víkend patří v Karlovarském kraji festivalu Povaleč ve Valči. Ten si zakládá na žánrové různorodosti a na zajímavých zahraničních jmenech. Důraz klade na neokoukané interprety a hudebně zajímavé projekty. Jedním z headlinerů je letos Lenka Dusilová, která se představí v duu s producentem Aid Kidem.

Příjede multi-instrumentalista badfocus kombinující různé elektronické žánry, představí se performer Miss Petty, česká drag queen, jehož tvorba vychází z MTV scény a z vlivu postav globálního popu, jako jsou Shakira, Madonna či Natalia Oreiro. Dorazí slovenští Berlin Menson, němečtí Disillusion a polští Kisu Min. Dojde i na filmové projekce, divadlo a přednášky. Základní vstupné na akci činí 800 korun.

KISS party LIVE 90's Loket

Milovníky hudby konce předchozího tisíciletí zajisté potěší akce s názvem KISS party LIVE 90's Loket. Ta se odehraje poslední srpnovou sobotu v areálu loketského amfiteátru.

Dorazí švédská eurodance skupina Rednex, dánská zpěvačka Whigfield a švédské popové uskupení Alcazar. Zavzpomínat si na zlatá devadesátá bude možné i díky účasti české kapely Lunetic. Cena v předprodeji je 790 korun, na místě 990 korun.