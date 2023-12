V tepelském klášteře se hudební nápady muzikantů proměňují v reálné skladby

„Zdejší historické prostředí má veliké kouzlo. Většina muzikantů, kteří sem přijedou natáčet, si atmosféru moc pochvaluje,“ potvrdil Jiří Chaloupek, majitel nahrávacího studia Klášter Teplá.

Do studia míří umělci různých zaměření. „Točil se tu například jazz, pop, dixieland, folk a další žánry. Nahrávají tady zkušení muzikanti, ale i začátečníci. Někdy dorazí i soubory z uměleckých škol,“ uvedl Chaloupek.

Regionální skupiny se tu střídají i s hudebníky ze vzdálenějších končin. Úbytek zájemců kvůli nepříznivé ekonomické situaci majitel nepozoruje. „Poptávka se spíše zvyšuje. Jednak přijíždí i interpreti ze vzdálenějších končin, a zároveň se často vracejí kapely, které už u mě natáčely,“ dodal Chaloupek. Dlouhodobě spolupracuje také se studiem Mercury z Rokycan. „Jsem rád, že můžeme být v kontaktu,“ poznamenal.

Další investice do studia

„V rokycanském studiu natáčela spousta hvězd hudební scény, tak je to pro mě dobrá škola a motivace komunikovat a sdělovat si názory na nahrávky, co produkujeme,“ řekl majitel tepelského studia. Kvalitu současných muzikantů s těmi z dob minulých srovnávat nechtěl. „Přijede mladý výborný kytarista, který cítí rytmus a vše natočí rychle. No a pak tu jsou starší zkušení hudebníci, kteří se s nahrávkou pěkně potrápí,“ pousmál se Chaloupek.

S díky odmítá časté pozvánky kapel na hostování a účast na jejich koncertech. „Je to od nich milé, to už bych však skutečně nestíhal,“ přiznal. Jeho snem je dále zdokonalovat výbavu studia. „Už nyní jsem schopen udělat vše včetně natočení, produkce, masteringu a postprodukce hudebního nosiče. Ale vždy je co vylepšovat. Výbava studia není levná záležitost, tak se vše musí postupně,“ dodal Jiří Chaloupek.