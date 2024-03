Nové album Zběhlý satyr nabízí zhudebněné básně performera Milana Kozelky

„S Milanem Kozelkou jsem spolupracoval od osmdesátých let. V devadesátých letech, když jsme s Fish Flesh Field začínali, přišel s tím, že pro nás bude psát texty. Povídám, že náš zpěvák je Němec a česky zná jen tři slova, to nepůjde. Tím to tehdy skončilo. Před dvěma lety ke mně jeho duch promluvil,“ vzpomíná Jindřich Tolar, zakladatel skupiny.

Od knihy ke kytaře

Aktuální nosič, který vyšel na sklonku minulého roku, je už třetím albem kapely. „Zároveň jde o debut vydaný pod křídly vydavatelství Guerilla Records. Oficiálně album vyšlo 16. listopadu minulého roku. Letos bychom ho rádi podpořili koncertně,“ doplnil Tolar.

Zhudebněné básně pocházejí z Kozelkovy sbírky Koně se zapřahají do hracích automatů.

„V době covidu jsem knihu otevřel, pročítal básně a v hlavě se mi vynořovaly hudební melodie. Vzal jsem si tedy akustickou kytaru a začal pracovat na písničkách. Postupně jsme je aranžovali s celou kapelou. Na výsledné podobě má velký podíl i můj spoluproducent Jaryn Janek, kterému za to moc děkuji,“ poznamenal hudebník.

Spojení funguje

Nahrávku kapela pořídila ve vlastním hudebním studiu D pod supervizí Marka Štiftera, který celé album smíchal. „Nelimitoval nás čas, nebyli jsme ve stresu, jak to při nahrávání bývá. Jediný termín bylo naše 30. výročí a nedožité 75. narozeniny Milana Kozelky,“ podotkl Tolar. Dodal, že díky nahrávce si mohou hudební fanoušci najít cestu k dílu Milana Kozelky.

„A naopak čtenáři poznají kapelu Fish Flesh Field and Henry Dollar. Zatím mám zprávy, že toto spojení funguje,“ konstatoval Tolar. Kapela se prý bude snažit, aby se Zběhlý satyr dostal do širšího povědomí. „Ohlasy jsou příznivé. Snad se podaří album představit na koncertech i mimo undergroundovou fanouškovskou základnu,“ přeje si Jindřich Tolar.