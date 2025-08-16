Festival se inspiroval legendárním koncertem Beatles na střeše domu v Londýně

  8:15
Když před deseti lety Ricardo Delfino uspořádal s přáteli v Karlových Varech první ročník akce Top RoofTop fest, splnil si tím sen. Díky žánrové otevřenosti, profesionálně zvládnuté produkci a nápaditému programu se akce postupně stala stálicí kulturního dění v regionu. V sobotu se koná už desátý ročník
Ricardo Delfino, dramaturg a spoluzakladatel akce Top RoofTop fest. Jubilejní...

Ricardo Delfino, dramaturg a spoluzakladatel akce Top RoofTop fest. Jubilejní desátý ročník se koná v Karlových Varech už tuto sobotu | foto: Dominik Erban

Festival Top RoofTop fest nabízí návštěvníkům bohatý program. Vystoupí...
Festival Top RoofTop fest nabízí návštěvníkům bohatý program. Vystoupí...
Na dva dny filmového festivalu do karavanu živého jukeboxu zasedli Ricardo...
Živý jukebox u průčelí Vřídelní kolonády nabízí výběr z osmdesáti skladeb. (2....
Pro Ricarda se navíc Top RoofTop fest stal odrazovým můstkem k produkci dalších akcí i manažerskému zastupování kapel. Ze zkušeností čerpá i v současné roli šéfa produkce v plzeňském DEPO2015.

„Na první ročník dodnes rád vzpomínám. Tehdy nás zaujala myšlenka uspořádat vystoupení kapel na střeše veřejných toalet, které fungovaly jako galerie Supermarket WC u karlovarského dolního nádraží. Inspiroval nás koncert kamarádů, kteří zde jedno vystoupení odehráli, a samozřejmě také legendární koncert The Beatles na střeše v Londýně,“ zavzpomínal Delfino.

Místo desek se v karavanu tísní muzikanti, živý jukebox je hitem filmových Varů

„V té době jsem působil jako aktivní muzikant, pořádání akcí jsem se učil za pochodu. Už od začátku jsem zval kapely, které se mi zdály zajímavé a neměly na mainstreamové scéně tolik prostoru,“ dodal.

Během dalších ročníků se akce rozšiřovala, získávala si stále více fanoušků a později se z kapacitních důvodů přesunula na nedaleké náměstí Dr. Milady Horákové. Sem zamíří fanoušci i v sobotu. Program nabídne velmi pestrou dramaturgii.

„Vystoupí například Filip Koryta, karlovarská kapela Steven’s, Cirkus Céres nebo písničkář Záviš. Návštěvníci se mohou těšit také na Skotační kulomet, Madhouse Express nebo Green Smatroll,“ doplnil dramaturg a spoluzakladatel festivalu s tím, že vstupné je dobrovolné.

Ricardo Delfino, dramaturg a spoluzakladatel akce Top RoofTop fest. Jubilejní desátý ročník se koná v Karlových Varech už tuto sobotu
Festival Top RoofTop fest nabízí návštěvníkům bohatý program. Vystoupí například Záviš nebo Steven’s. Vstup je dobrovolný
Festival Top RoofTop fest nabízí návštěvníkům bohatý program. Vystoupí například Záviš nebo Steven’s. Vstup je dobrovolný
Na dva dny filmového festivalu do karavanu živého jukeboxu zasedli Ricardo Delfino, Štěpán Kordík a Honza Řehák (2. července 2024)
Delfino postupně začal působit také jako manažer, producent a objevitel nových kapel. „Festival RoofTop mi dal spoustu zkušeností, které jsem postupně začal využívat napříč republikou. Aktuálně pracuji jako šéf produkce pro DEPO2015 v Plzni. Pracovně se tak dostávám na nejrůznější akce, kde často objevím i možné účinkující pro Top RoofTop Fest. Velmi mě těší, že některé kapely, které na festivalu v podstatě začínaly, se časem dobře etablovaly v Čechách i v zahraničí,“ svěřil se Ricardo Delfino.

Při organizaci akce se opírá i o pomoc kolegů. „Mám hodně práce s produkcí akcí v DEPO2015 a jsem velmi rád, že mi s karlovarským RoofTop festem pomáhají přátelé, se kterými spolupracujeme od začátku. Jsme sehraný tým,“ dodal dramaturg.

Méně času už mu prý zbývá na manažerování kapel. „Tuto aktivitu jsem bohužel musel přerušit z časových důvodů. Samozřejmě ale mám určitou databázi skupin, které rád příležitostně doporučím,“ prohlásil producent.

Síla bluesrocku je věčná, říká kytarista, student i učitel Štěpán Kordík

Po skončení Top RoofTop festu čeká Ricarda Delfina příprava dalších akcí v rámci podzimní a zimní sezony v DEPO2015. „Na 12. září chystá náš tým z DEPO například akci Plzeň v záři, která nabídne návštěvníkům na poměry tuzemské scény výjimečný program,“ nastínil Delfino.

Jelikož začínal jako aktivní muzikant, ani na tuto roli nezapomíná. „Když mi to čas dovolí, rád jedu moderovat nebo zazpívat. Muzikou tedy žiji v podstatě nonstop,“ pousmál se Ricardo Delfino.

Nejčastěji mohou fanoušci Ricarda slyšet s karlovarskou kapelou Kveen, která prezentuje hity legendárních Queen, nebo s bluesovým projektem Crossroad Bros.

3. července 2024
12. srpna 2025

