„Přesná příčina a okolnosti této nehody jsou předmětem šetření dopravních policistů,“ uvedl krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva.
Podle odhadu hasičů může likvidace následků nehody a úklid vozovky trvat více než dvě hodiny.
„Přesná příčina a okolnosti této nehody jsou předmětem šetření dopravních policistů,“ uvedl krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva.
Podle odhadu hasičů může likvidace následků nehody a úklid vozovky trvat více než dvě hodiny.
Nervy na uzdě neudržela starší řidička, která na silnici u Plzně předjížděla skupinku cyklistů a nelíbil se jí styl jejich jízdy. Nejprve se mezi nimi strhla hádka, nakonec řidička kolům zatarasila...
V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...
Hokejová extraliga se po olympijské pauze opět naplno rozjela 48. kolem. Sparta zvládla důležitý souboj v Liberci, který po otočce porazila 2:1 po prodloužení. Vedoucí Pardubice si v repríze finále...
Město Cheb se chystá na vstup velkého investora do připravovaného průmyslového parku. Společnost se až donedávna rozhodovala mezi Českou republikou a Polskem a jak se zdá, vše zatím hraje pro Cheb....
Vášeň řidičů pro rychlost je nezkrotná. Svědčí o tom nejen druhé místo mezi příčinami dopravních nehod, v tomto případě však s nejtragičtějšími následky, ale i množství pokut udělených na základě...
Na dálnici D6 ve směru z Chebu na Karlovy Vary u sjezdu na Dolní Dvory došlo k hromadné dopravní nehodě. Podle dostupných informací se střetlo sedm osobních automobilů. Provoz je od 6:00 uzavřen....
V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...
Karlovarský kraj letos podpoří sportovní kluby v regionu částkou 40 milionů korun. Peníze půjdou na pravidelnou přípravu dětí, mládeže i handicapovaných sportovců a pomůže klubům zvládnout každodenní...
Již v sobotu uvidí diváci v Západočeském divadle v Chebu premiéru nové inscenace Zamilovaný Shakespeare. Na jevišti Karlovarského městského divadla se fiktivní příběh o tom, jak mohla vzniknout...
Letošní tuhá zima s častým sněžením odčerpala městu Cheb značnou část peněz, které byly v rozpočtu připravené na celoroční údržbu komunikací a chodníků. Za první dva měsíce Chebští zaplatili téměř 14...
Ve finále Českého poháru volejbalistů se stejně jako vloni utkají Karlovarsko a obhájci prvenství Lvi Praha. Západočeši potvrdili v Českých Budějovicích pozici aktuálních lídrů extraligy a porazili...
Jedna z největších volných ploch v historickém Chebu, vnitroblok mezi ulicemi Dlouhá a Hradební, má za sebou zásadní změny. Úpravy zanedbanou lokalitu pozvedly na úroveň 21. století. Vzniklo zde...
Město Cheb se chystá na vstup velkého investora do připravovaného průmyslového parku. Společnost se až donedávna rozhodovala mezi Českou republikou a Polskem a jak se zdá, vše zatím hraje pro Cheb....
Hokejová extraliga se po olympijské pauze opět naplno rozjela 48. kolem. Sparta zvládla důležitý souboj v Liberci, který po otočce porazila 2:1 po prodloužení. Vedoucí Pardubice si v repríze finále...
Parkování v Chebu čekají změny. Nové budou automaty i sazby, řidiči budou moct parkovné zaplatit i kartou. Od dubna už také nebude možné nechat stát automobil na náměstí Krále Jiřího půldruhé hodiny...
Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...
Olympijská pauza je pryč a hokejová extraliga hned nabízí třaskavé západočeské derby. Ve středu od 17.30 se v plzeňské Logspeed.cz Areně utkají domácí Škoda a karlovarská Energie. Oba týmy, třetí...
Nervy na uzdě neudržela starší řidička, která na silnici u Plzně předjížděla skupinku cyklistů a nelíbil se jí styl jejich jízdy. Nejprve se mezi nimi strhla hádka, nakonec řidička kolům zatarasila...