Hromadná nehoda sedmi aut uzavřela D6 u Chebu

  7:41
Na dálnici D6 ve směru z Chebu na Karlovy Vary u sjezdu na Dolní Dvory došlo k hromadné dopravní nehodě. Podle dostupných informací se střetlo sedm osobních automobilů. Provoz je od 6:00 uzavřen. Havárie se obešla bez zranění, uvedla Policie ČR na síti X.
foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

„Přesná příčina a okolnosti této nehody jsou předmětem šetření dopravních policistů,“ uvedl krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Podle odhadu hasičů může likvidace následků nehody a úklid vozovky trvat více než dvě hodiny.

