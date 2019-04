V Chodově začala obnova hrobky významného továrníka Gasche

„Jednoduché to rozhodně nebude,“ konstatoval Jiří Pavlík. Pískovec hrobky je totiž podle něj hodně poškozený. „V zadní straně chybí kusy kamene, ani přední část není v dobrém stavu,“ řekl.

Práci mu navíc komplikuje i fakt, že chybí jakékoliv historické vyobrazení hrobky.



Rodina Carla Gasche žila v Chodově od 70. let 19. století až do konce druhé světové války. „Byla to nejvýznamnější chodovská rodina,“ řekl městský historik Miloš Bělohlávek. O jejím významu svědčí i fakt, že její odkaz v podobě podniku Chodos Chodov existuje dodnes.



Po konci druhé světové války byli zbylí členové rodiny odsunuti do Německa, kde pokračovali v podnikání. „S potomky Carla Gasche jsme v kontaktu od roku 2014. Rodina dokonce přispěla na obnovu hrobky,“ podotkl Bělohlávek.

Práce vyjdou přibližně na 600 tisíc korun. Vedle chodovské radnice a potomků rodu se na financování obnovy podílí i Česko-německý fond budoucnosti, který přispěl částkou 200 tisíc korun. „Doufáme ještě v příspěvek od kraje,“ doplnil Miloš Bělohlávek s tím, že slavnostního znovuodhalení hrobky, v níž je pochováno osm lidí, se zúčastní i průmyslníkovi potomci.

Restaurátor Jiří Pavlík zatím hrobku s co největší opatrností rozebírá. „Jednotlivé segmenty pak převezeme do ateliéru, kde kámen zpevníme tak, aby se na něj daly znovu instalovat ozdobné prvky,“ vysvětlil postup prací.

Jednou z komplikací bude i určení původní barevnosti. „Odebereme vzorky, které podrobíme analýze. Ta určí, jaká barva, pokud vůbec nějaká, hrobku původně zdobila,“ popsal další kroky rekonstrukce Pavlík.

Z pozdějších prací na hrobce se podle jeho slov zachovaly nátěry v silných vrstvách. O tom, že jsou původní, ovšem restaurátor pochybuje.

Na náhrobku také chybí desky se jmény pochovaných. „Ty samozřejmě rovněž obnovíme,“ přislíbil Miloš Bělohlávek.

Vedle jmen osmi členů rodiny továrníka Carla Gasche pochovaných v rodinné hrobce by se podle něj mohla na deskách objevit i jména těch, kteří sice v Chodově žili, ale jsou pohřbeni jinde.