Stromy při kácení padaly na hroby. Je to neúcta k mrtvým, zlobí se lidé

„Je to absolutní neúcta k mrtvým,“ říká za Historické Kraslice Filip Beneš.

Míst, kde pracovníci technických služeb pálili větve z pokácených stromů, je na hřbitově několik. Přitom jen pár metrů za plotem je hromada, na niž by nebyl problém klestí přenést.

„Uznávám, že některé věci nebyly úplně nejšťastnější,“ reagoval na výtku kraslický starosta Roman Kotilínek s poukazem na spálená místa v dětské části hřbitova. „Teď to na něm vypadá brutálně, ale jinak to nejde,“ řekl.

Kraslická radnice má totiž plán, jak hřbitov zvelebit. „Je zpracovaný projekt, který počítá s parkovou úpravou, s výsadbou nové zeleně i kvetoucích ovocných stromů,“ naznačil Kotilínek.

Projekt jako takový nikdo z kritiků kácení na tisovském hřbitově nezpochybňuje. Poukazují pouze na nešťastný způsob kácení stromů a na neúctu k předkům. „Mám tady pochovaného otce, jeho hrobu se naštěstí kácení nedotklo,“ uvedla žena, která ve středu dopoledne na hřbitov přišla.

Jiné hroby, vesměs německých obyvatel regionu, ovšem takové štěstí neměly. „Minimálně dva náhrobky stromy porazily. Jeden z nich se mi podařilo zvednout,“ popsal stav po kácení Filip Beneš.

„Jsem zklamaný z toho, jak se lidé dokážou chovat 70 let po válce. Kdyby někdo udělal něco podobného na kraslickém velkém hřbitově, tak by se lidé bouřili, bylo by to nepřípustné. Ale tady? Protože je to německý hřbitov, můžeme se k němu chovat neuctivě?“ ptá se Beneš.

Zároveň požaduje, aby za současný stav někdo nesl zodpovědnost. „Je to břídilství a selhání kontrolních funkcí jak v technických službách, tak na radnici,“ kritizuje aktivista.

Starosta Roman Kotilínek přislíbil, že záležitost prověří. „Zjistíme, co se na hřbitově dělo, či nedělo, a pak zaujmeme jasné a zřetelné stanovisko,“ konstatoval s tím, že o některých věcech by se dalo polemizovat.

Na druhou stranu se ale domnívá, že škody na hřbitově mohly být ještě větší, kdyby se kácení provádělo pomocí těžké techniky. „Tohle byla ruční práce,“ doplnil.

Se záměrem radnice na úpravy hřbitova, který už je dnes jen pietním místem, poslední pohřeb se zde konal v devadesátých letech, chce vedení Kraslic seznámit veřejnost. Komentovaná prohlídka areálu se uskuteční v úterý 26. března od 15. hodin.