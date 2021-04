Ztichlým hradem se ozývají rány, padá nádobí. Straší tu, věří majitelé

„Je pravda, že postavy jsme nikdy neviděli. Ale často mívám pocit, že za mnou někdo je, že se na mě dívá. Jenže když se otočím, nikdo tam není. Nebo se v zavřené místnosti najednou udělá průvan a já koutkem oka zaznamenám jakoby pohyb. Ale jinak nic,“ popisuje majitelka hradu Vildštejn Zuzana Pumrová své zkušenosti.



Ztichlým hradem se prý rovněž občas ozývají rány, najednou se rozezní bezpečnostní rám u dveří nebo bez jakéhokoli důvodu padá nádobí na zem.

„Stalo se mi, že jsem utěrkou leštila skleničky. Hotovou jsem postavila na stůl a najednou, jako by stála na šikmé ploše, rozjela se k okraji a spadla na zem. Je toho spoustu, co tu zažíváme, ale cítím, že negativní energie to není. Jen ten duch tu s námi prostě je a dává to najevo. Což, myslím, není nic neobvyklého. Vždyť Vildštejn byl založen kolem roku 1200 a patří tedy k nejstarším hradům v Čechách,“ směje se Zuzana Pumrová.

Pověstem o nadpřirozené síle nahrávají i události, které se ve zdech hradu udály. Poměrně nedávno, přesněji v roce 1987, zde byly nalezeny ostatky ženy. Téměř tři staletí staré kosti byly zazděny v komínové šachtě. Dnes odpočívají v nejstarší části hradu, v románské kapli.

Znalci zjistili, že se jedná o ženu, které bylo v době smrti 50 až 60 let a která byla tělesně postižená. Stáří ostatků pak zařadili do 17. až 18. století. V té době Vildštejnu vládli Trautenberkové.

Ti měli spory s poddanými, jimž ukládali nadměrné roboty, i s městem Chebem, které nechtělo trpět vaření piva na Vildštejně.

„Spor vyvrcholil označením jedné z dcer z rodu Trautenberků za čarodějnici, které tím hrozilo upálení a následně celé rodině zabrání všech majetků. Avšak dcera nebyla nikdy nalezena. Slehla se po ní zem. Právě z tohoto období pocházejí ostatky nalezené na hradě. Pověst o dceři, která vynikala bylinkářskými, čarodějnými a věšteckými schopnostmi, se zachovala do dnešních dnů,“ vypráví Zuzana Pumrová.

Tajemný příběh se stal rovněž předlohou pro knihu Johanka z Vildštejna. Romantický příběh o zmizelé šlechtičně, který oživuje pověsti spojené s minulostí hradu, sepsala v roce 2002 Dagmar Marie Schneiderová. Její text doprovodil ilustracemi Karel Saudek. Pověstí a příběhů, které se vztahují k hradu a jeho nejbližšímu okolí, je ale mnohem víc.