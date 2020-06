Tesaři pomáhají 35 let po ničivém požáru vzkřísit věž hradu Hartenberg

Oheň v roce 1985 vzplál na více místech. Podle tehdejšího oficiálního vyjádření jej založili trampové, pro které byl hrad dlouhá léta noclehárnou.

„To ale nesouhlasí s výpověďmi svědků události,“ tvrdí Bedřich Loos, který od počátku 21. století pracuje na obnově památky.



„Podle mého tehdy šlo o vyřizování mocenských bojů a cílenou likvidaci hradu,“ říká jeho současný zachránce. Úplnou pravdu se ale asi už nikdo nedozví. Veškeré vyšetřovací dokumenty k požáru zmizely.

Řemeslníci se v uplynulých dnech na zříceninu Hartenbergu sice vypravili poprvé, ale jejich setkání má už téměř desetiletou historii.

„Pětkrát jsme byli na Šumavě, třikrát u Litomyšle. A teď poprvé, ale určitě ne naposledy, tady,“ říká František Ungr, pořadatel setkání tesařů.



Že se objevili právě na Hartenbergu, není úplnou náhodou. „Hledáme kulisy, kde se naše práce bude hodit. A vzhledem k tomu, že moje manželka pochází z Horního Slavkova, padla volba právě na Hartenberg,“ vysvětluje Ungr.

Jemu i ostatním tesařům vzalo dech mimořádné úsilí při obnově hradního areálu. „Určitě se sem ještě párkrát vrátíme. Je třeba jim pomoct,“ dodává Ungr na adresu Bedřicha Loose a jeho stavební huti.

Trámy, které vznikaly v rámci tesařského setkání, poslouží při opravě hradní věže. „Tu bychom chtěli rovněž zpřístupnit návštěvníkům,“ říká Bedřich Loos.

Odborníci vzešli z vyloučených lokalit

Termín, kdy by měli první návštěvníci shlédnout okolí Hřebenů z hradní věže, zatím jasný není. „Nedali jsme si plán, že ji zpřístupníme letos, příští rok nebo za pět let. Jakmile to umožní prostředky a síly, otevřeme ji,“ vysvětluje zachránce hradu.

Hradní věž si mimochodem také prošla vlastním ohnivým peklem. V roce 1991 ji zapálili vandalové.

A kolik že trámů bude potřeba na její obnovu? „Minimálně hodně,“ s úsměvem odpovídá Bedřich Loos.

Zdevastovaný hrad odkoupil v roce 1997. Vzhledem k tomu, že na trhu nebyly firmy, které by si dokázaly poradit s obnovou historické stavby, založil Bedřich Loos Stavební huť Hartenberg. V ní dostali šanci místní z vyloučených sociálních lokalit. Postupem času se z nich stali odborníci na obnovu historických památek, kteří pracují na více místech v kraji.

V roce 2016 získala příkladná obnova hradu a zámku Hartenberg prestižní ocenění Patrimonium pro futuro Národního památkového ústavu.