Ukázky zásahů i historická technika. Bečov zve na Den bezpečnosti

Jitka Dolanská
  9:33
Ukázky práce profesionálních i dobrovolných hasičů, střípky ze zásahů zdravotnické záchranné služby i zajímavosti z práce dalších složek Integrovaného záchranného systému nabídne Den bezpečnosti na hradě Bečov. Akci, která se koná v sobotu od 10 hodin, pořádá Národní památkový ústav ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje.
Zámek ve městě Bečov nad Teplou v Karlovarském kraji byl vybudován v polovině 18. století v sousedství středověkého hradu.

Zámek ve městě Bečov nad Teplou v Karlovarském kraji byl vybudován v polovině 18. století v sousedství středověkého hradu. | foto: Shutterstock

Jak řekl kastelán hradu a zámku v Bečově Tomáš Wizovský, spoluautor a iniciátor projektu, hlavní myšlenkou akce je představit veřejnosti práci jednotlivých složek integrovaného záchranného systému, ale také důraz na bezpečnost společnosti jako celku.

„Zkušenosti z předchozího ročníku potvrzují, že prostředí středověkého hradu Bečov je k tomu účelu mimořádně vhodné. Vloni jsme se zaměřili na Armádu České republiky a představili její roli od historického období až po současnost. Letošní druhý ročník akce je zaměřen především na hasiče,“ uvedl kastelán Wizovský.

K vidění bude historická parní stříkačka z roku 1881

Akce nabídne dnes studentům škol v kraji spoustu zajímavých informací z práce ozbrojených a záchranných složek. V sobotu se otevře veřejnosti. Nebudou chybět preventivní aktivity zaměřené na bezpečnost v každodenním životě i předvedení disciplín požárního sportu, vše zasazené do historického kontextu vývoje záchranných sborů až po současnost. Součástí programu jsou také ukázky historické i moderní zásahové techniky.

Představí se například historická parní čtyřkolová zápřahová stříkačka z roku 1881, kterou vyrobila firma R. A. Smékal Praha–Smíchov. Výjimečný technický exponát s čerpadlem o výkonu necelých 800 litrů za minutu se v minulosti podílel i na hašení požáru Národního divadla v Praze. Později sloužil pražským hasičům a od roku 1892 byl majetkem dobrovolných hasičů z Klatov. Stroj je unikátem se šesti světovými rekordy a dodnes je funkčním symbolem historického vývoje hasičské techniky.

„V Bečově nad Teplou se při této ojedinělé akci budou prezentovat všechny záchranné složky IZS, navíc doplněné o báňskou a horskou záchrannou složku. Jsme totiž svým způsobem výjimečný kraj, který kromě obvyklých bezpečnostních rizik má na svém území hory i doly,“ dodal hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis, jeden z patronů akce, kterou podpořil ministr vnitra Lubomír Metnar i prezident České republiky Petr Pavel.

„Státní hrad a zámek Bečov je zároveň sám o sobě příkladem moderně zabezpečeného objektu. Je napojen na pult centrální ochrany, disponuje bezpečnostním rámem, rozsáhlým systémem protipožární ochrany a slouží jako modelové pracoviště profesionálních hasičů Karlovarského kraje. Pravidelně zde probíhají hasičská a policejní cvičení. Prostředí hradu tak přirozeně propojuje historický význam pevnosti s aktuálními bezpečnostními výzvami,“ dodal Wizovský.

Ukázky zásahů i historická technika. Bečov zve na Den bezpečnosti

