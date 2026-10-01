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Netradiční upoutávka. Metrákové hřiby v ulicích lázní lákají na výstavu hub

Jitka Dolanská
  9:50
Tradiční výstava čerstvě utržených hub v Mariánských Lázních.

Tradiční výstava čerstvě utržených hub v Mariánských Lázních. | foto: Václav Šlauf, MAFRA

Netradiční reklama na největší mykologickou výstavu v regionu. Mariánské Lázně...
Miroslav Tauš z Chebu, spolupořadatel houbařské výstavy, zrovna aranžuje...
Tradiční výstava čerstvě utržených hub v Mariánských Lázních. Na snímku...
Tradiční výstava čerstvě utržených hub v Mariánských Lázních.
14 fotografií
Ukázky jedlých, nejedlých i jedovatých hub, ochutnávky houbových jídel, přednášky i rady, jak jednotlivé druhy rozpoznat. V Mariánských Lázních vrcholí přípravy na tradiční podzimní výstavu hub, kterou každoročně pořádají členové Mykologického klubu Slavkovský les. Největší houbařská akce v kraji začíná v pátek a potrvá do neděle.

Ta letošní ale bude jiná, než v předchozích letech. Po přibližně dvaceti letech se výstava stěhuje z budovy Správy CHKO Slavkovský les na Hlavní třídě do protějšího objektu hotelové školy.

„Mluvili jsme se zástupci školy a ti nás přesvědčili, že akce má význam i pro školy. Že už děti školou povinné by měly jedovaté houby bezpečně poznat. A nabídli nám, abychom výstavu přestěhovali k nim do jejich reprezentativních sálů,“ vysvětlil předseda mykologického klubu Vlastimil Tůma.

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Ani letos nebudou chybět oblíbené ochutnávky houbových specialit. S nápadem servírovat návštěvníkům třeba houbovou tlačenku či houby nakyselo přišel před lety bývalý předseda klubu Jiří Pošmura. I tuto kategorii ovšem členové klubu plánují povýšit na další úroveň.

„Budeme mít k dispozici kuchyň s barem a díky tomu nabídneme k ochutnání i teplá jídla, což dřív nebylo. Chceme smažit ryzce a masáky, bude se dělat smaženice, guláš, falešná držková a podobně,“ informoval Tůma s tím, že takový plán vyžaduje především dostatek hub.

Tradiční výstava čerstvě utržených hub v Mariánských Lázních.
Netradiční reklama na největší mykologickou výstavu v regionu. Mariánské Lázně zdobí metrákové hřiby z borového dřeva.
Miroslav Tauš z Chebu, spolupořadatel houbařské výstavy, zrovna aranžuje rosolovec červený.
Tradiční výstava čerstvě utržených hub v Mariánských Lázních. Na snímku rosolovec červený, velmi vzácný druh.
14 fotografií

Členové klubu proto vyrazili do lesů po celé republice. Vedle exponátů pro výstavu sbírají i plodnice, které plánují zpracovat. „Vždy je uvaříme ve slané vodě, rychle zchladíme a zamrazíme. Takto zpracované houby se pak dají použít na většinu specialit,“ láká k návštěvě výstavy Tůma.

Exponáty na houbařskou výstavu shánějí mykologové z Chebska po celém Česku

Například klobouky masáků po této proceduře už nejsou křehké a je možné je smažit nebo péct na grilu. „Nebudou chybět mrazem sušené houby, představí se i včelaři. Co se týče přednášek, budeme mluvit o houbách jedlých, nejedlých, jedovatých i halucinogenních. Nebude chybět kvíz pro děti,“ doplnil předseda mykologů.

I díky tomu letos po Mariánských Lázních vyrostou obří dřevěné hřiby z borového dřeva, každý o hmotnosti kolem 100 kilogramů. Netradiční upoutávky budou informovat o výstavě, novinkách a časovém harmonogramu výstavy, která je otevřena v pátek a sobotu od 9 do 17 hodin, v neděli od 9 do 16 hodin.

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