Netradiční upoutávka. Metrákové hřiby v ulicích lázní lákají na výstavu hub

Ta letošní ale bude jiná, než v předchozích letech. Po přibližně dvaceti letech se výstava stěhuje z budovy Správy CHKO Slavkovský les na Hlavní třídě do protějšího objektu hotelové školy.
„Mluvili jsme se zástupci školy a ti nás přesvědčili, že akce má význam i pro školy. Že už děti školou povinné by měly jedovaté houby bezpečně poznat. A nabídli nám, abychom výstavu přestěhovali k nim do jejich reprezentativních sálů,“ vysvětlil předseda mykologického klubu Vlastimil Tůma.
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Ani letos nebudou chybět oblíbené ochutnávky houbových specialit. S nápadem servírovat návštěvníkům třeba houbovou tlačenku či houby nakyselo přišel před lety bývalý předseda klubu Jiří Pošmura. I tuto kategorii ovšem členové klubu plánují povýšit na další úroveň.
„Budeme mít k dispozici kuchyň s barem a díky tomu nabídneme k ochutnání i teplá jídla, což dřív nebylo. Chceme smažit ryzce a masáky, bude se dělat smaženice, guláš, falešná držková a podobně,“ informoval Tůma s tím, že takový plán vyžaduje především dostatek hub.
Členové klubu proto vyrazili do lesů po celé republice. Vedle exponátů pro výstavu sbírají i plodnice, které plánují zpracovat. „Vždy je uvaříme ve slané vodě, rychle zchladíme a zamrazíme. Takto zpracované houby se pak dají použít na většinu specialit,“ láká k návštěvě výstavy Tůma.
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Například klobouky masáků po této proceduře už nejsou křehké a je možné je smažit nebo péct na grilu. „Nebudou chybět mrazem sušené houby, představí se i včelaři. Co se týče přednášek, budeme mluvit o houbách jedlých, nejedlých, jedovatých i halucinogenních. Nebude chybět kvíz pro děti,“ doplnil předseda mykologů.
I díky tomu letos po Mariánských Lázních vyrostou obří dřevěné hřiby z borového dřeva, každý o hmotnosti kolem 100 kilogramů. Netradiční upoutávky budou informovat o výstavě, novinkách a časovém harmonogramu výstavy, která je otevřena v pátek a sobotu od 9 do 17 hodin, v neděli od 9 do 16 hodin.