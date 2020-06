Jít na procházku s košíkem se vyplatí. Houby ale neporostou dlouho

„Co se týče hub, tak na Kraslicku a Nejdecku rostou už dobré dva týdny. Není to úplně na kosu, ale podél lesů a na okrajích cest už je možné najít velmi slušné úlovky. Mně už na zahradě začaly vykukovat masáky,“ hlásí pozorovatel počasí Rudolf Kovařík ze Šindelové na Sokolovsku.



Podobně začínají houby růst i na Chebsku. Předseda Mykologického klubu Slavkovský les Vlastimil Tůma tvrdí, že jít na procházku s košíkem se určitě vyplatí.

„Počasí je ideální. Tady na Chebsku houby rostou místy, v podstatě to teprve začíná, na rozdíl od Prahy či Příbrami, kde už rostou pěkně. Ale co není, brzy může být. U hub to je záležitost klidně i jednoho či dvou dnů. I tak si ale myslím, že kdo vyrazí do lesa na houby, s prázdnou nepřijde,“ konstatuje.

Podle zkušeností obou znalců nemá cenu hledat plodnice v hustém porostu. Větší šance na úspěch je na okrajích lesa, na lesních cestách nebo v břízkách či v mlází. „Počítáme, že se to na Chebsku v následujících dnech rozroste. Ale jakmile přijdou tropy, bude konec. Já bych proto na nic nečekal a vypravil se s košíkem do lesa ještě tento víkend,“ láká Vlastimil Tůma.

Houbám se daří i díky vydatné zálivce, která jejich růst zásadně podpořila. „Naštěstí máme kliku, že to jsou srážky bez přívalových dešťů a všechno se vsákne. Medard je letos velmi urputný. Ještě víkend bude deštivý, ale pak už bude oblačnosti ubývat, i když sem tam možná sprchne, ale teploty půjdou nahoru k nějakým osmadvaceti stupňům v pátek,“ načrtl výhled do budoucna Rudolf Kovařík.

Podle jeho slov byl déšť pro lesy v regionu požehnáním, protože zamezil červnovému rozmnožování a rozletu kůrovce.

„U nás lilo a lilo, takže jeho letošní první slet dopadl katastrofálně. Navíc stromy mají dostatek vláhy a díky tomu se mohou i účinněji kůrovci bránit. Případné poškození jednoduše zalijí pryskyřicí. Radost mají i zemědělci. Odhaduji, že letos narostlo až o 50 procent víc travní hmoty než vloni, déšť prospěl obilovinám i bramborám,“ doplňuje Kovařík.