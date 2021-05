Většina karlovarských hotelů otevře až v půlce června, teď nemají hosty

„Nemají klienty,“ potvrdil Jan Kronika, předseda krajské sekce Asociace hotelů a restaurací České republiky.



Podle jeho odhadů se asi třetina hotelů v kraji chystá otevřít od 1. června. „Ale více než polovina hoteliérů otevře až v půlce měsíce, případně i později,“ přibližuje situaci v regionu šéf asociace. Vše se podle něj bude odvíjet od poptávky po ubytovacích službách.

Jedním z hotelů, které se otevřou až o týden později, tedy 1. června, je i karlovarský Grandhotel Pupp, který letos oslaví 320 let od založení. Hotel přitom otevře po osmiměsíční pauze.

I ve vlajkové lodi hotelnictví regionu jsou připraveni na omezení, která s sebou současná situace nese. „Pohostinství bude i tuto sezonu omezováno vládními opatřeními kvůli koronaviru. Všechna nařízení bedlivě sledujeme a zohledňujeme ve všech poskytovaných službách. Zdraví našich hostů a personálu je pro nás dlouhodobě prioritou,“ potvrdil ředitel hotelu Jindřich Krausz.

Na klientelu z Ruska se letos hoteliéři v regionu příliš spoléhat nemohou. Podle Jana Kroniky jednak chybí pravidelná letecká linka, kterou v minulosti zajišťovala společnost Pobeda, cestovnímu ruchu z východu pak nepřeje ani politická situace. Vztahy České republiky a Ruska jsou po vrbětické kauze na bodu mrazu. I proto hoteliéři spoléhají na českou a německou klientelu. A také na podporu státu.

„Asociace hotelů a restaurací i sami hoteliéři tlačí na vládu, aby zachovala alespoň do června či poloviny července program Antivirus. Pokud budou mít hotely obsazené čtyři pokoje, neuživí personál a nepokryjí všechny náklady spojené s provozem. Pokud nebudou mít obsazenou alespoň polovinu pokojů, šli by hoteliéři do otevření s vědomím toho, že se budou dál zadlužovat,“ řekl Kronika. Pozitivní podle něj je fakt, že asociace v kraji nezaznamenala případ, že by některý z hotelů neotevřel už vůbec.

Vrbětická kauza ovlivní propagaci Varů

Aktuální situaci odpovídá i strategie Infocentra Karlovy Vary ve vztahu k zahraniční propagaci města. „K přeorientování po vrbětické kauze dojde,“ potvrdil Josef Dlohoš, ředitel Infocentra Karlovy Vary. Neznamená to ovšem, že by se propagace Karlových Varů z ruského trhu stáhla úplně. „Jen budou investice minimální,“ řekl Dlohoš.

Co se propagace města na východních trzích týká, chce Infocentrum zacílit na menší postsovětské republiky. „Například na Ázerbájdžán či Tatarstán, odkud loni létaly charterové lety,“ naznačil Dlohoš. Další prostředky na propagaci pak podle něj poputují na trhy na západ od české hranice.

Stejně důležitý je podle Dlohoše ovšem i tuzemský trh. Infocentrum letos pokračuje v projektu Vary - město zážitků. Ten má letos podtitul Vary zdraví. „Je to odkaz nejen na lázeňskou péči, ale také na vstřícný přístup města ke všem návštěvníkům,“ uvedla primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová.

Město také výrazně navýšilo prostředky určené na propagaci. „Přibližně 70 procent bude určeno na podporu na domácím trhu. Zbylé peníze chceme investovat v Německu a také mezi rusky mluvící klientelu žijící na západě,“ upřesnil ředitel Infocentra Dlohoš.

Tahákem pro tuzemské hosty bude i letos Karlovarské kulturní léto. Sérii kulturních akcí odstartuje na sklonku června promítání v autokině na mezinárodním letišti. To mělo začít fungovat už v květnu. „Nepříznivé počasí druhé poloviny května a v jeho důsledku podmáčený terén mění termín projekcí autokina na karlovarském letišti. Překládají se na červen, konkrétně od 21. do 24. června,“ upřesnila mluvčí magistrátu Helena Kyselá.