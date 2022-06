Oprava lázeňského Kavkazu se rozjela, letos dostane novou střechu a balkony

Na záchraně objektu hotelu Kavkaz, dříve známého jako Weimar, se už podle generálního ředitele společnosti Ensana Health Spa Hotels Karla Kalivody pracuje.

„Stavební povolení platí, byl prodloužen termín dokončení stavby a v současné době se připravuje projektová dokumentace pro dostavbu zadních křídel a snažíme se připravit i materiály pro případného spoluinvestora, který by s námi mohl do projektu jít,“ popsal současné dění okolo hotelu Kavkaz ředitel Kalivoda.

V objektu se už nějakou dobu dělají udržovací práce a statické zajištění tak, aby nedocházelo k jeho další devastaci. Mezi jinými jsou například hotová táhla, která budovu spojují. Pracovalo se i ve sklepích objektu. V letošním roce se plánuje oprava střechy a některých balkonů poškozených zubem času.

„Chtěli bychom začít i částečně opravovat fasádu na čelní straně objektu, abychom výrazně vylepšili pohled z Goethova náměstí,“ dodal Karel Kalivoda.

Do udržovacích prací už investovala společnost zhruba dvanáct milionů korun. V letošním roce se počítá se sumou 2,5 milionu. Další finanční prostředky pak směřují do nového projektu na využití hotelu.

„Původní stavební povolení bylo vydané na 108 pokojů. Nyní jsme na variantě 138 pokojů. Plánuje se také rozšíření do zadní části, kde by měl vzniknout bazén, wellness zázemí a část pro relaxaci klientů, která byla původně umístěna právě v jednom z křídel, které bylo zdemolováno,“ uvedl Kalivoda.

Historie hotelu Lázeňský hotel pochází z 20. let 19. století. Původně se jednalo o Klebelsberský palác vystavěný hrabětem Klebelsbergem. V letech 1903–1908 proběhla zásadní přestavba dle plánů arch. Arnolda Heymanna. Nesl jméno Weimar, krátce po 2. sv. válce King of England.

Odhadované náklady se vzhledem k současnému navýšení cen za práci a materiál pohybují okolo jedné miliardy korun. „Hodně záleží na tom, jak se budou vyvíjet právě ceny,“ poznamenal Kalivoda.

Větší část prací má podle něj financovat vlastník, počítá se ale i s možným podílem spoluinvestora, který by pomohl obnovit slávu hotelu. Pokud by všechny plány vyšly, mohl by být hotel v plném lesku zhruba za pět let.

„Držím Ensaně v tomto plánu palce i na nohou, Kavkaz si znovuzrození jednoznačně zaslouží,“ nechal se slyšet mariánskolázeňský starosta Martin Kalina a pokračoval: „Sehnat miliardu nebude vůbec jednoduché, je to obrovská částka.“

Období chátrání

Poslední klienti byli v hotelu Kavkaz ubytováni v roce 1993, od té doby byl objekt postupně uzavírán a začala jeho postupná devastace.

O jeho generální opravě se jednalo několikrát, například předchozí majitel, maďarská hotelová společnost, o ní uvažovala v létě 2004. Náklady na přestavbu a podzemní propojení se sousedními hotely Hvězda, Skalník a Nové lázně také odhadovala na jednu miliardu korun. Plány na několik etap rekonstrukce měla připravené, bohužel z nich ale sešlo.

Další rána pro kdysi slavný hotel přišla na začátku roku 2018. V pravém zadním křídle objektu se propadlo několik pater. Dokonce panovaly obavy, že pod troskami někdo zůstal. To se sice nepotvrdilo, ale bylo jasné, že nevyužívaná budova trpí.