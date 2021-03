Zchátralý mariánskolázeňský hotel Kavkaz má znovu naději na opravu

„V současné době jsou tři čelní budovy, které jsou památkově chráněné, velmi dobře zajištěné proti další devastaci. Abychom stavby zajistili přesně podle požadavků statika a stavebního úřadu, investovali jsme miliony korun. Došlo ke zpevnění základových i nadzemních konstrukcí. Budovy jsou nyní připraveny na další fázi, a tou je rekonstrukce,“ potvrdil Karel Kalivoda, ředitel společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně, která patří do skupiny Ensana Health Spa Hotels.

Podle jeho slov se v současné době pracuje na takzvané hmotové studii. Ta by měla být podkladem pro další jednání společnosti se stavebním úřadem o opravách a případné dostavbě hotelu. Zatím však rekonstrukci stavby z 20. let 19. století doba příliš nepřeje.



Vedle stávajících covidových omezení majitel památky v říjnu 2020 přímo v Anglii otevřel nový rozlehlý lázeňský hotel, jehož prostřednictvím hodlá usilovat o návrat lázeňské tradice na ostrovy.



„To byla obrovská investice. Ale předpokládám, že jakmile se z té pandemie nějakým způsobem vzpamatujeme, jakmile se opět začneme nadechovat, bude mít vlastník opět motivaci v opravách pokračovat,“ naznačil ředitel Kalivoda.

K optimismu jej vede skutečnost, že firma před nedávnem dostala nabídku na odkoupení Kavkazu, kterou ale majitel neakceptoval.

„Přišla od jisté renomované realitní společnosti, která se zabývá velkými projekty v celé České republice. Nicméně ze strany majitele jednoznačně zaznělo, že společnost nemá zájem o prodej ani o partnerství při opravách. Pro mne je to signál, že kapitálová připravenost tam rozhodně je a že hotel má reálnou naději na vzkříšení. Zatím ovšem vzhledem k probíhající pandemii nelze predikovat, kdy opravy začnou a ani v jakém budou rozsahu,“ konstatoval Kalivoda.

Jak řekl, nyní záleží především na tom, zda se bude uvažovat o dostavbě hotelu včetně jeho zadního traktu, který musel být kvůli problémům se statikou zbourán, nebo se majitel rozhodne upřednostnit rekonstrukci historických budov a dostavbu odsune na později. V prvním případě investici odhadl na přibližně miliardu korun.

Slavná historie

„Může se ale stát, že majitel s ohledem na vývoj pandemie přistoupí prozatím jen k opravám tří již zajištěných objektů. Potom by se ta částka významně snížila. Byla by přibližně poloviční, a to už je velmi zajímavá suma. Tato varianta je příznivější i vzhledem k tomu, že naše lázeňské domy jsou navzájem propojené. V případě, že by se Kavkaz připojil k sousední Hvězdě, dal by se provozovat v součinnosti s celým komplexem. To znamená, že hosté by mohli využívat například lázeňskou kapacitu Centrálních lázní, která je silně naddimenzovaná,“ uvažuje ředitel Kalivoda s tím, že teprve v další fázi by došlo k dostavbě zadního traktu sanatoria.

Budova, jež kdysi patřila k nejluxusnějším hotelům ve městě a podle památkářů ji lze architekturou i významem v dějinách města přirovnat ke karlovarskému Grandhotelu Pupp, hostila ve svých zdech řadu nejvýznamnějších návštěvníků Mariánských Lázní. Anglického krále Edwarda VII., bratry císaře Napoleona, ruského pěvce Šaljapina a v neposlední řadě byla i svědkem románku J. W. Goetha s mladičkou Ulrikou von Levetzow.

„Kavkaz je uzavřen od roku 1994. Když na přelomu milénia vstoupil majoritní akcionář sir Bernard Schreier do společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně, měla rekonstrukce Kavkazu zelenou. Jelikož však z důvodu průtahů při vydání potřebných povolení nemohla začít, rozhodl se mezitím v roce 2002 koupit majoritní podíl ve společnosti SLKP Piešťany a.s., který vlastní dodnes,“ přiblížil Kalivoda.



„Sir Bernard Schreier se rekonstrukce bohužel nedočkal. Jen několik měsíců předtím, než bylo v září 2013 vydáno stavební povolení, zemřel. V jeho odkazu nadále pokračují rodinní příslušníci, zastoupeni společností Drencan Ltd. a Ensana Health Spa Hotels,“ doplnil.