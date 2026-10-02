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Ašská radnice pro jistotu koupí bývalý hotel, aby z něj neudělali ubytovnu

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  10:50

Bývalý hotel Goethe koupí ašská radnice za 17 milionů korun. | foto: Milan Vrbata

Za 17 milionů korun koupí ašská radnice někdejší hotel Goethe v Čapkově ulici. Zastupitelé, kteří se kvůli tomu mimořádně sešli, dali záměru zelenou. Důvodem byly obavy, aby ve městě nevznikla další ubytovna pro sociálně slabé. Jak město objekt využije, už bude na novém zastupitelstvu.

V úvahu připadají byty nebo by zde mohl po úpravách opět začít fungovat hotel. Objekt je aktuálně zkolaudovaný jako ubytovna. Má přibližně 80 pokojů a kapacitu kolem 200 lůžek.

„Většina zastupitelů hlasovala pro koupi, dva se zdrželi, jeden byl proti a pět se mimořádného jednání nezúčastnilo,“ informoval mluvčí města Milan Vrbata s tím, že město po podpisu smlouvy získá celý areál. Tedy budovy a související pozemky na rohu ulic Čapkova a Nádražní.

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Radnice původně zvažovala, že k záměru odkupu vypíše referendum. Při jednáních se ale většina zastupitelů přiklonila k tomu, aby město nabídku využilo. Majitel navíc deklaroval, že o bývalý hotel má zájem další investor, který by ho chtěl využívat jako ubytovnu.

Aš přitom dlouhodobě řeší problémy s ubytovnami, ve kterých často žijí lidé v obtížné sociální situaci. Vysoké náklady na bydlení jsou v řadě případů hrazeny ze sociálních dávek.

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Podle zástupce ašského starosty Pavla Mataly je důležité to změnit. Proto už před časem zastupitelé rozhodli, že podobné domy budou vykupovat a přeměňovat tak, aby jejich využití bylo v souladu se zájmy města a jeho obyvatel.

Město v minulých letech už odkoupilo několik objektů sloužících jako ubytovny. Domy postupně rekonstruuje a přeměňuje na byty, které v Aši chybí. Podobně plánuje postupovat i v případě bývalého hotelu Goethe. - Jitka Dolanská

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