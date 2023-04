Pracovní síly mizí z Ašska do sousedního Německa. A s nimi také peníze

„Ašsko v kvalitě života dlouhodobě zaostává za zbytkem republiky. Standardní nástroje podpory, které mají vyrovnávat rozdíly mezi regiony, tady selhávají. Model v Aši spát, v Německu za dobré peníze pracovat způsobuje, že ve městě nejsou služby, malé podniky, chybí například sportovní trenéři pro děti. Lidem se nevyplatí podstupovat riziko podnikání,“ řekl ašský starosta Vítězslav Kokoř.

„Práce ve mzdě v sousedním Bavorsku je jednodušší. Došli jsme k názoru, že víc než dotace na silnice, chodníky a parky potřebujeme obyvatele, kteří tady budou skutečně žít,“ zdůraznil Kokoř. Podle jeho slov je příčina jasná. Blízkost hospodářsky vyspělého Bavorska ještě nedávno mnozí považovali za výhodu. Dnes se ukazuje, že to tak jednoznačné není.

Ašští oslovili řadu firem a univerzit. Zapojeny jsou kapacity z VŠCHT, ZČU, Jihočeské univerzity a Masarykovy univerzity. Odborníci mají najít cestu, jak nad situací vyzrát. Pomoci by mohl zvláštní zákon, pracovně nazvaný Lex Aš. Ten by sérií pobídek, daňových úlev a mimořádných podmínek mohl řešit potíže příhraničních regionů, které se potýkají s tím, že jim lidé utíkají do Německa.

Kvalita života roste tam, kde je práce

„Cílem Lex Aš není poškodit německé pohraničí, ale vyrovnat příležitosti tak, aby docházelo k dobrému rozvoji celého česko-bavorskosaského mikroregionu. Abychom mohli Německu alespoň částečně konkurovat,“ přál by si starosta. Specifikum německého pohraničí potvrzuje i Index kvality života, který porovnává veřejně dostupná data ve všech českých obcích s rozšířenou působností.

„Za pět let, kdy přehled sestavujeme, se prokázalo, že kvalita života stoupá v obcích, kde roste nabídka práce. Přicházejí noví lidé, zlepšuje se infrastruktura i dostupnost služeb. Města na hranicích s Německem ale trpí odlivem pracovní síly, menší dostupnosti služeb a sociodemografickými změnami, které situaci zhoršují, “ říká Jan Havránek ze start-upu Obce v datech a ředitel AQE advisors, který na studii rovněž pracuje.

Město Aš je úspěšné v čerpání dotací z fondů Evropské unie. Za posledních 10 let získalo dotace ve výši takřka 800 milionů korun, samo investuje více než 100 milionů ročně do infrastruktury a služeb. Přesto tyto peníze nepřináší dostatečnou pozitivní změnu. Úbytek obyvatel, zhoršení pracovních nabídek a dostupnosti lékařské péče, vysoký podíl občanů s exekucí, to pak vypovídá o snížení kvality života.

Řešením by mohla být ekonomická zóna

„Úzce zaměřené dotace, které se snažíme získávat, nemají dostatečný efekt a míjí se účinkem. Stát o tom ví, ale moc nám nepomáhá. Proto jsme se rozhodli přijít s vlastní iniciativou. Cílem je podnítit vznik zákonné úpravy, která by pomohla například s vytvořením speciální ekonomické zóny. Chtěli bychom být pilotním projektem, který by se v případě, že bude úspěšný, mohl aplikovat i v jiných postižených oblastech,“ zdůraznil Vítězslav Kokoř.

Věří, že během letoška by mohl být návrh hotov a připraven k předložení vládě. „Není to žádná novinka. Například v Polsku už funguje 14 speciálních ekonomických zón a každá má jiné zvýhodnění. Podobný model prosadili i v Itálii. Ta praxe už tady je, můžeme se inspirovat,“ poznamenal ašský starosta k tématu.

„Já jsem si jen pro zajímavost spočítal, že přibližně čtyři tisíce práceschopných obyvatel Aše pracuje v Německu. Měsíčně platí každý z nich odvody kolem 500 eur, což je ročně více než půl miliardy korun. A to jsou jen pendleři v Aši! Kolik to asi může být celkem z celého příhraničí? Divím se, že to našemu státu nevadí, že se nesnaží udržet lidi, aby pracovali pro Česko,“ dodal starosta Kokoř.