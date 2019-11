Nemocní si v Chebu půjčí francouzské hole za dvě koruny, vozík za deset

„Ze strany veřejnosti zaznamenáváme obrovský zájem. Svědčí o tom fakt, že navzdory symbolickým cenám půjčovného jsme jen za první měsíc na poplatcích získali přibližně čtyři tisíce korun,“ uvedla ředitelka hospice Alena Votavová.

Například denní půjčovné invalidního vozíku je deset korun, opěrka do lůžka nebo k toaletní míse pak přijde na tři koruny, pár francouzských holí stojí dvě koruny denně.



„Na pořízení kompenzačních pomůcek se nám daří získávat nejrůznější granty. Jak pomůcek přibývalo, rozhodli jsme se rozšířit paletu našich služeb. Vyřídili jsme živnostenské oprávnění, získali prostory, kde můžeme pomůcky skladovat, a začali. Nyní máme pomůcky pro veřejnost za poplatek, pro naše hospicové klienty je to i nadále v rámci péče zdarma,“ vysvětlila Alena Votavová.

Půjčovna má otevřeno každé úterý od 14 do 16:30 hodin na adrese Karlova 17 v Chebu. Pokud to však nemocný potřebuje, jsou lidé v hospicu schopni zařídit půjčení pomůcky operativně také v jiný termín.

„Ceny jsme se snažili nastavit pro zájemce o zapůjčení co nejpřívětivěji, přece jen jsme v západních Čechách. Zatím jsme ani nepřistoupili k vybírání vratných záloh. Uvidíme, v jakém stavu se nám budou pomůcky vracet. Pokud by byly třeba nějaké nákladnější opravy, budeme muset přistoupit k zálohám, jako to mají všude jinde. Ale zatím je vše v pořádku,“ konstatovala Votavová.

Největší zájem je podle ní o invalidní vozíky, toaletní křesla a pomůcky do koupelen.

„Invalidní vozíky vedou. Zájem byl takový, že jsme půjčování dokonce museli krátkodobě zastavit. Díky dotaci ministerstva zdravotnictví jsme mohli nakoupit dalších pět vozíků a službu obnovit. Celkem můžeme nabídnout okolo tří set padesáti pomůcek,“ doplnila ředitelka Votavová.