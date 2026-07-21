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Pomoc přišla z domoviny. Záchrana českého cyklisty se změnila v mezinárodní akci

Autor:
  12:26
Čeští i němečtí záchranáři pomáhali v noci na neděli jednasedmdesátiletému českému cyklistovi, který havaroval nedaleko německého Klingenthalu. Našli ho ve čtvrt na dvanáct ve svahu asi čtyři metry pod silnicí. Pro zraněného letěl vrtulník z Líní u Plzně.

U zraněného muže byla jako první posádka záchranářů z Německa.

„S ohledem na vážnost poranění, předpokládané poranění v oblasti zad se sníženou citlivostí končetin, zvolila jako nejvhodnější transport do nemocnice vrtulník,“ konstatoval Marek Fryš, mluvčí Horské služby České republiky.

Na pomoci zraněnému českému cyklistovi se podíleli záchranáři z České republiky i Německa.
Na pomoci zraněnému českému cyklistovi se podíleli záchranáři z České republiky i Německa.
Na pomoci zraněnému českému cyklistovi se podíleli záchranáři z České republiky i Německa.
Na pomoci zraněnému českému cyklistovi se podíleli záchranáři z České republiky i Německa.
4 fotografie

Posádka německého vrtulníku byla ale v tu chvíli zaměstnaná jiným případem. Po rychlé domluvě se záchranáři z Karlových Varů proto vzlétl stroj z Líní u Plzně.

„Jako místo pro předání pacienta ze sanitky na palubu vrtulníku byl vybrán prostor u stanice horské služby v Bublavě,“ řekl Fryš.

Osádka stanice prosbu o zajištění přistání vrtulníku dostala o půlnoci. „Zároveň na místo předání vyrazila také sanitka, protože povětrnostní podmínky a lokální bouřky mohly ovlivnit přílet vrtulníku a k příletu na místo předání nemuselo vůbec dojít,“ popsal složitost podmínek mluvčí horské služby.

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Štěstí ale stálo při zraněném cyklistovi. Vrtulník nakonec přistál, a jeho posádka muže s podezřením na těžké poranění transportovala do plzeňské fakultní nemocnice.

Koordinace celé akce podle Marka Fryše prověřila funkčnost Integrovaného záchranného systému. „Prokázala, že i v případě složitých situací je o pacienty, kteří potřebují pomoc, vždy perfektně postaráno, včetně alternativ k transportu do zdravotnického zařízení,“ dodal mluvčí horské služby.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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