Pomoc přišla z domoviny. Záchrana českého cyklisty se změnila v mezinárodní akci

U zraněného muže byla jako první posádka záchranářů z Německa.
„S ohledem na vážnost poranění, předpokládané poranění v oblasti zad se sníženou citlivostí končetin, zvolila jako nejvhodnější transport do nemocnice vrtulník,“ konstatoval Marek Fryš, mluvčí Horské služby České republiky.
Posádka německého vrtulníku byla ale v tu chvíli zaměstnaná jiným případem. Po rychlé domluvě se záchranáři z Karlových Varů proto vzlétl stroj z Líní u Plzně.
„Jako místo pro předání pacienta ze sanitky na palubu vrtulníku byl vybrán prostor u stanice horské služby v Bublavě,“ řekl Fryš.
Osádka stanice prosbu o zajištění přistání vrtulníku dostala o půlnoci. „Zároveň na místo předání vyrazila také sanitka, protože povětrnostní podmínky a lokální bouřky mohly ovlivnit přílet vrtulníku a k příletu na místo předání nemuselo vůbec dojít,“ popsal složitost podmínek mluvčí horské služby.
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Štěstí ale stálo při zraněném cyklistovi. Vrtulník nakonec přistál, a jeho posádka muže s podezřením na těžké poranění transportovala do plzeňské fakultní nemocnice.
Koordinace celé akce podle Marka Fryše prověřila funkčnost Integrovaného záchranného systému. „Prokázala, že i v případě složitých situací je o pacienty, kteří potřebují pomoc, vždy perfektně postaráno, včetně alternativ k transportu do zdravotnického zařízení,“ dodal mluvčí horské služby.
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