Návštěvníků hodně ubylo, bilancují na Hauenštejně. Hrad dále opravují

„Nevím, jak to dělají na státních památkách, kde hlásí nárůsty návštěvníků o desítky procent. My jsme v hlavní sezoně šli s počtem skoro o polovinu dolů,“ popsal Palacký neutěšený vývoj. Pozitivně naopak vidí pobytové akce na Hauenštejně. „Ať už to byly třídní výlety nebo pobyty rodinné, těch bylo letos dost,“ doplnil majitel hradu.

Pavel Palacký už od roku 2020 pracuje na zvelebení novogotické památky. „Pracovat můžeme hlavně v zimě, v návštěvnické sezoně to dost dobře nejde,“ podotkl majitel. Letos se díky dotační podpoře od kraje začalo pracovat na opravě terasy nad dřevěným stropem rytířského sálu. „Ještě před začátkem sezony jsme vybudovali nové okapy na objektu fary a opravili jsme střechu kaple,“ pokračoval Palacký ve výčtu toho, co se letos už podařilo stihnout.

Společně s podporovateli projektu obnovy hradu čeká hradního pána ještě vybudování dvou apartmánů se sociálním zařízením ve vstupním traktu hradu. „Po jejich dokončení bude tato část hradu po interiérové stránce hotová. Když se zadaří, chtěli bychom v příštím roce udělat na vstupním traktu fasádu,“ doplnil Pavel Palacký.

Hrad Hauenštejn pravděpodobně vznikl na konci 13. století za vlády Přemysla Otakara II. V té době plnil strážní úlohu, kdy monitoroval dění na důležité obchodní stezce podél řeky Ohře. Posledním šlechtickým majitelem hradu byl rod Buquoyů. Ti jej vlastnili do roku 1945, kdy hrad přešel do majetku státu. Nejprve zde bylo rekreační zařízení Jáchymovských dolů, později pak dětský domov. I když je od roku 1964 hrad chráněnou kulturní památkou, na začátku osmdesátých let se uvažovalo o jeho demolici. Tu ovšem památkáři nepovolili. V roce 2000 pak ruinu hradu koupil Pavel Palacký.

Hauenštejn má ale ještě jedno specifikum. Je to památka, která se nezavírá ani na den. „A nás čekají ještě dva krásné podzimní měsíce, takže kdo bude mít chuť, může dorazit,“ pozval hradní pán k návštěvě památky.