Při tančení se nechám unášet, někdy se i rozbrečím, říká Návorková ze StarDance

Aktuálně jste soutěžila v pořadu StarDance. Jak hodnotíte tento ročník? Byla to vaše třetí účast, měla jste menší trému?

Tento ročník StarDance byl za mě asi nejsilnější. Sešli se neskutečně šikovní, pilní a talentovaní lidé. Tím pádem byla od prvního kola mnohem větší očekávání na všechny výkony. Letos to byla má třetí účast v soutěži a tréma rozhodně menší nebyla (úsměv). Pokaždé je to jako poprvé. Člověk neví, jak bude jeho taneční partner reagovat, jak zvládne stres. Záleží také na jeho tvárnosti a šikovnosti. Do doby, než skutečně vkročíte na parket během přímého přenosu, netušíte, jak to dopadne. Ale nutno říci, že mi tréma do jisté míry nevadí. Naopak to beru tak, že zdravá nervozita je vítaná a člověka může vybičovat k lepším výkonům.

Informace a články v bulváru se překrucovaly tak, že na nich už nebyla špetka pravdy. Myslím, že nám to ublížilo. Po našem vypadnutí v šestém kole se nám svým způsobem ulevilo.