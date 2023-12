Krušnohorské dřevěné hračky schraňuje Tomáš Leicht. Má i hornickou pyramidu

Odborníci se shodují, že to bylo hlavně kvůli materiálu. Jakmile děti odrostly, dřevěné hračky většinou skončily v kamnech. Do dnešních dnů tak nezbylo prakticky nic. To bývá problém pro muzejníky i sběratele. Jedním z nich je také Tomáš Leicht z Lokte. Snaží se vytvořit kolekci nejstarších hraček z Krušných hor pro nově vznikající muzeum v Královském Poříčí.

„Podařilo se mi získat dva zajíce různé velikosti z prvorepublikové cukrárny v Sokolově. Mám dřevěný svícen v podobě horníka a také krušnohorskou hornickou pyramidu v lahvi. Ta může být hračkou i dekorací,“ uvádí sběratel regionálního umění Tomáš Leicht. Vzpomíná, že zajímavou krušnohorskou lahev získal úplně náhodou na karlovarské burze.

Poklad pochází z burzy

„Vidím to jako dneska. Jako každý sběratel a milovník starých věcí vyrážím na burzu ještě za tmy. V ruce držím baterku a v kapse mi cinká pár drobných. Když se mezi ostřílenými prodejci objeví neznámá tvář a začne vybalovat pár krabic, rozbuší se mi srdce. Z hromady věcí vybírám starou zašpiněnou lahev, ve které se povalují nějaké figurky,“ uvedl Leicht.

Při detailnější prohlídce zjistil, že čirá skleněná nádoba má vypouklé dno, uprostřed trčí ze zacínovaného hrdla jakási tyčka a uvnitř je spousta ze dřeva vyřezaných trpaslíků. „Hned jsme si plácli. Já byl v tu chvíli asi nejšťastnějším člověkem na burze. Ta věc pocházela nejspíše z přelomu předminulého a minulého století,“ odhadoval sběratel. Doma jej však euforie přešla.

Pomohl šikovný modelář

Sestavit pyramidu v lahvi do původního stavu se ukázalo jako pořádně tvrdý oříšek. „Po očištění a prozkoumání jsem zjistil, že krušnohorská lahev je zároveň lahví trpělivosti a šikovnosti,“ směje se Leicht, který se snažil celý týden sestavit pyramidu s trpaslíky uvnitř. Marně. Sotva jednoho postavil, dva mu spadli.

„Naštěstí existuje výtečný modelář a stavitel nejrůznějších modelů v lahvích Bohuslav Karban z Aše. Opravy se rád ujal, poskládal trpaslíky, udělal vrtuli a vše zprovoznil. Moc mi tím pomohl,“ řekl Leicht. Dodal, že díky šikovnému modeláři se pyramida po zapálení svíček dokonce otáčí. Nyní je pyramida v lahvi k vidění na výstavě v Mariánských Lázních.