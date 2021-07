Záchrana kostela a dílny o středověkém stavitelství usilují o cenu

Památka s nejvyšším počtem hlasů získá zvláštní ocenění Památky děkují. To je součástí již tradičního každoročního klání o cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro.



Do záchrany kostela sv. Urbana, jednoho ze dvou nejstarších kostelů na území Karlových Varů, se v roce 2009 pustil odvážně Spolek pro záchranu kostela sv. Urbana. Objekt zakoupil ve stavu téměř naprosté destrukce, na stavbě navíc vázl mnohamilionový dluh. Přesto se podařilo kostel obnovit.

„Záchrana kostela před neodvratným zánikem je výsledkem příkladné občanské iniciativy a odvahy, rozsáhlé práce mnoha dobrovolníků, jakož i spolupráce města Karlovy Vary a církve,“ píše se na webu památkového ústavu.

Druhým nominovaným je Cheb a jeho veřejné dílny. Jde o to, že na chebském náměstí Krále Jiřího se v uplynulém roce konal neobvyklý týdenní workshop. Za použití tradičních metod zde vznikla replika nejstaršího krovu v Čechách, který nese střechu presbytáře františkánského kostela v Chebu. Replika byla později využita pro zastřešení obecní pece v obecní komunitní zahradě, kde se rovněž uskutečnila omítková dílna.

V jejím průběhu došlo k omítnutí stěn přístřešku s obecní pecí. Rovněž v tomto případě šlo o repliky původních středověkých omítek z počátku 14. století, které se zachovaly na části františkánského kostela. Odborníci dokonce vystopovali původ některých příměsí. „Pro nás je příjemným zjištěním, že historická omítka kostela je z místních zdrojů, že je to tradiční regionální záležitost. To je obrovská výhoda. Můžeme ty zdroje najít a znovu použít. To je ten nejčistší postup, jak repliku vytvořit,“ řekl tehdy stavební historik Michal Panáček.

Vedle toho byl podle historických vzorů vytvořen před chlebovou pecí vzorek lité maltové podlahy.

Na cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro jsou odborníky z regionálních pracovišť NPÚ nominovány maximálně dva pozitivní příklady z každého kraje, jež potom soupeří o ocenění v šesti kategoriích. Celostátní hodnocení probíhá v několika fázích. Členové odborné komise nejprve vypracují k nominacím expertní posudky, s nimiž se navzájem seznámí. Poté na společném zasedání na základě hlasování navrhnou vítěze a návrhy předloží generální ředitelce Národního památkového ústavu Naděždě Goryczkové.

Od roku 2015 se do hodnocení zapojuje i veřejnost, a to bez ohledu na soutěžní kategorii. Právě lidé prostřednictvím internetového hlasování rozhodnou o tom, kdo získá při slavnostním udílení cenu Památky děkují. Milovníci památek mohou dát libovolné památce svůj hlas právě jednomu z celkem 34 kandidátů, které do celostátního kola nominovala jednotlivá krajská územní odborná pracoviště památkářů a to až do čtvrtka 30. září. Profily všech navržených kandidátů včetně hlasovacích tlačítek jsou k dispozici na webu NPÚ.

Laureáti ocenění Patrimonium pro futuro včetně držitele ceny veřejnosti kategorie Památky děkují budou vyhlášeni v listopadu na slavnostním galavečeru v Praze.