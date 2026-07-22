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Světové války vzaly zámku ve Valči zvony, památkáři vyhlásili sbírku na nové

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  8:54
Ve funkci kastelána na Valči je Miloš Bělohlávek od 1. června.

Ve funkci kastelána na Valči je Miloš Bělohlávek od 1. června. | foto: Archiv ?iloše Bělohlávka

Zámek Valeč
Zámek Valeč
Theatron na zámku Valeč
Zámek ve Valči s osvětlením některých místností, které nahradilo venkovní...
10 fotografií
Národní památkový ústav zahajuje sbírku na obnovu dvou zvonů zámeckého kostela Nejsvětější Trojice ve Valči na Karlovarsku. Původní zvony z roku 1728 byly během obou světových válek ve 20. století rekvírovány pro válečné účely a od té doby zůstává historická zvonová stolice prázdná.

Státní Zámek Valeč by chtěl zvony do věže vrátit, informoval kastelán zámku Miloš Belohlávek. Cílová částka je podle jeho vyjádření 1,3 milionu korun.

Zvony by se do historického areálu zámku mohly vrátit po více než 80 letech. Ve věži kostela se dodnes dochovala původní barokní dřevěná zvonová stolice z první poloviny 18. století. Přestože je ve velmi dobrém stavu, desítky let nenese žádný zvon.

Nový kastelán: do historie Valče začínám teprve postupně pronikat

„Ve Valči nechybí jen dva kusy bronzu. Chybějící zvony znamenají i ztrátu charakteru krajiny. Po generace zvony provázely každodenní život zdejších obyvatel, oznamovaly radostné i smutné události a spoluutvářely celek barokní krajiny Valče. Rádi bychom proto hlasy zvonů znovu vrátili zpět,“ uvedl kastelán Bělohlávek.

Původní větší zvon byl rekvírován v roce 1916 za první světové války. Menší zvon potkal stejný osud v roce 1942. Zvonová stolice ve věži zámeckého kostela tak zůstala prázdná. Nové zvony, pokud se podaří získat peníze na jejich obnovu, budou vycházet z historických rozměrů původních valečských zvonů. Navážou nejen na jejich velikost, ale i na ikonografii a stanou se důstojným pokračováním téměř tři sta let staré tradice, uvedl Bělohlávek.

Ve funkci kastelána na Valči je Miloš Bělohlávek od 1. června.
Zámek Valeč
Theatron na zámku Valeč
Zámek ve Valči s osvětlením některých místností, které nahradilo venkovní reflektory.
10 fotografií

Součástí projektu bude odlití dvou nových bronzových zvonů, výroba technického vybavení, jejich osazení do historické zvonové stolice i slavnostní požehnání. Celý projekt by chtěla správa zámku symbolicky završit v roce 2028 při připomínce 300 let od dokončení kostela a zavěšení původních zvonů.

Do sbírky se může zapojit každý. Významní dárci budou mít možnost nechat odlít svá jména přímo na plášť nových zvonů a stát se tak součástí jejich příběhu na další staletí. „Věříme, že to bude pro sponzory zajímavá možnost. Životnost zvonu je průměrně asi půl tisíciletí. Takže jména velkých dárců mohou ve Valči na zvonu vydržet třeba do roku 2500. A to už podle mě stojí za malou investici,“ láká dárce kastelán.

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Podrobné informace o sbírce, možnostech podpory i průběhu projektu naleznou zájemci na stránkách státního zámku Valeč.

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