Kdysi vedl k útočišti šlechtičny, teď po mostku chodí svatební průvody

Jitka Dolanská
  9:54
Upravené cestičky pod korunami vzrostlých stromů, ukázky zahradní architektury, řada drobných staveb, památek a soch. Nechybí vodní plochy, skalnaté rokle i romantické vyhlídky. Parku kolem zámku Kynžvart se postupně vrací historická podoba, kterou mu při založení vtisknul vídeňský dvorní zahradník Riedl.
Mostek v parku zámku Kynžvart na historické fotografii.

Mostek v parku zámku Kynžvart na historické fotografii. | foto: Zámek Kynžvart

Mostek v parku zámku Kynžvart dostal původní podobu. Někdejší útočiště...
Mostek v parku zámku Kynžvart dostal původní podobu. Někdejší útočiště...
Unikátní atlas hvězd ze 17. století, spuštění hodin na zámecké věži nebo...
Unikátní atlas hvězd ze 17. století, spuštění hodin na zámecké věži nebo...
10 fotografií

Naposledy byl podle historických předloh obnoven mostek k ostrůvku na Mlýnském rybníce. „Nahradil původní konstrukci, která byla v havarijním stavu a musela být z bezpečnostních důvodů odstraněna. Nyní má podobu podle dochovaných fotografií,“ uvedl Štefan Brštiak ze Správy státního zámku Kynžvart.

Zmínil také, že ostrůvek, ke kterému nový mostek vede, nebyl v minulosti pouze okrasným prvkem v krajinářské kompozici zámeckého parku, ale také místem hluboce osobním.

Želvová polévka i mořský jazyk. V Kynžvartu mají 190 let starý jídelní lístek

„Ve své době sloužil jako tiché útočiště Isabel de Silva y Carvajal de Santa Cruz, matky Paula Alfonse Metternicha a sestřenice španělského krále Alfonse XIII. Ostrůvek byl přístupný pouze přes branku na mostku, kterou si Isabel mohla uzamknout a vpustit dál jen své nejbližší přátele a spřízněné duše,“ předestřel Brštiak.

Romantické místo je v současnosti oblíbeným místem pro konání svatebních obřadů či pořádání menších kulturních či hudebních akcí.

Ostrůvek je součástí areálu, který kromě zámku a přilehlých budov zahrnuje i druhý největší zámecký park v Čechách. Rozkládá se na ploše 293 hektarů.

Mostek v parku zámku Kynžvart na historické fotografii.
Mostek v parku zámku Kynžvart dostal původní podobu. Někdejší útočiště šlechtičny nyní vyhledávají i svatebčané.
Mostek v parku zámku Kynžvart dostal původní podobu. Někdejší útočiště šlechtičny nyní vyhledávají i svatebčané.
Unikátní atlas hvězd ze 17. století, spuštění hodin na zámecké věži nebo předvelikonoční jarmark. Zámek Kynžvart připravil na první dubnový víkend pro návštěvníky celou řadu novinek.
10 fotografií

„Když se řekne Kynžvart, lidé si vzpomenou na zámek s kabinetem kuriozit nebo jedinečnou knihovnou. Neprávem opomíjený kynžvartský park, který zámek obklopuje, se přitom jako jeden z mála postupně blíží původnímu pojetí, s jakým byl zakládán. Rozhodně stojí za to si jej projít a procházku si vychutnat,“ řekl Brštiak.

Připomněl, že v posledních letech se podařilo opravit například Štolbův kříž v Ptačí aleji, Pascalinin kříž, sochu Diany či památník dvou císařů, který připomíná vztah kancléře Metternicha a dvou evropských panovníků.

Parku nechybí dendrologické lahůdky. Především to jsou velmi staří zástupci u nás běžných dřevin, tedy lip, dubů a buků. V odlehlém cípu parku roste největší douglaska v Karlovarském kraji, jejíž obvod kmene je mezi 4 a 5 metry.

Návrat po 70 letech. Sbírky zámku Kynžvart obohatí busta patrona poutníků

Unikátní je i zdejší smrk ztepilý, který zdobí prostor u zámeckého zahradnictví. Kynžvartský park se mohl chlubit i vzrostlejším exemplářem, ale ten počátkem 90. let padl. Obdivovat je možné i exotické a vzácnější kultivary. Například v republice největší javor červený nebo buk lesní Rohani, pojmenovaný podle knížete Rohana. Zajímavý je tím, že má okraje listů laločnaté, jakoby zubaté.

Zámecký park vznikl za spolupráce architekta Petra Nobileho s vídeňským dvorním zahradníkem Riedlem. Ten postavil základ parku především promyšlenou probírkou původních porostů, které doplnil novými výsadbami domácích dřevin.

Kompozičně byl park založen na dvou osách, později byl významně rozšířen. K osobitému vybavení prostoru patří litinové výrobky Metternichových železáren. Například fontána na nádvoří, socha Diany pod zámkem, přenosné lavičky, vyhlídkový pavilon u Lesní kaple, mříž uzavírající čestný dvůr, zábradlí mostků a mnoho dalších.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Pec zachraňuje deset let. Nevěděl jsem, co mě čeká, vzpomíná na začátky patriot

Jen zarostlý kopec s pozůstatky zdiva, které nebylo přes nálety stromů a keřů vůbec vidět. Tak ještě nedávno vypadalo místo, kde stojí historická vysoká pec v Šindelové na Sokolovsku. Na první pohled...

Tragédie v Karlových Varech, turistka zemřela po pádu ze schodů u hotelu

Tragicky skončila návštěva turistky v Karlových Varech. Osmačtyřicetiletá žena se smrtelně zranila, když zakopla a spadla ze schodů u hotelu. Případem se zabývali i policisté, kteří ale předběžně...

Kolemjdoucí stočil řeč na sex, pak ženu před očima jejího synka zkusil znásilnit

Dramatické chvíle prožila na sklonku července žena v Chodově na Sokolovsku. Během procházky se k ní připojil muž, který se ji snažil znásilnit. A to před zraky jejího pětiletého syna. Ženu povalil na...

Zájem o lety z Karlových Varů roste, příští rok přibudou další destinace

Letiště Karlovy Vary hlásí nebývalý zájem o přepravu do dovolenkových destinací v Bulharsku a Turecku. Lety do Antalye a Burgasu jsou zpravidla plně obsazené. Pro příští rok proto Karlovarský kraj...

Odškodnění Němce pokousaného na hranicích se příliš táhlo, Česko musí platit

Ministerstvo spravedlnosti zaplatí muži z Německa za pomalost českých soudů přes 30 tisíc korun. Po rehabilitaci v říjnu 2019 trvalo soudcům dalších 58 měsíců, než cizinci přiznali odškodnění za...

Kdysi vedl k útočišti šlechtičny, teď po mostku chodí svatební průvody

Upravené cestičky pod korunami vzrostlých stromů, ukázky zahradní architektury, řada drobných staveb, památek a soch. Nechybí vodní plochy, skalnaté rokle i romantické vyhlídky. Parku kolem zámku...

11. srpna 2025  9:54

Karlovarský kraj podpoří filmaře, kteří budou natáčet v regionu. Rozdá miliony

Třicet milionů korun plánuje Karlovarský kraj nabídnout filmovým a televizním produkcím, aby v regionu natáčely. Cílem je propagace zajímavých a výjimečných lokací v regionu, ale i nárůst služeb díky...

10. srpna 2025  6:34

Pec zachraňuje deset let. Nevěděl jsem, co mě čeká, vzpomíná na začátky patriot

Jen zarostlý kopec s pozůstatky zdiva, které nebylo přes nálety stromů a keřů vůbec vidět. Tak ještě nedávno vypadalo místo, kde stojí historická vysoká pec v Šindelové na Sokolovsku. Na první pohled...

9. srpna 2025  8:21

Obec Slatina zanikla kvůli železné oponě, rodáci na ni ale nezapomněli

Na samotné hranici s Německem, šest kilometrů západně od Tří Seker na Chebsku, ležela vesnice Slatina, německy Lohhäuser. Těsně po druhé světové válce tu ve více než dvou desítkách domů žilo téměř...

8. srpna 2025  10:34

Kolemjdoucí stočil řeč na sex, pak ženu před očima jejího synka zkusil znásilnit

Dramatické chvíle prožila na sklonku července žena v Chodově na Sokolovsku. Během procházky se k ní připojil muž, který se ji snažil znásilnit. A to před zraky jejího pětiletého syna. Ženu povalil na...

7. srpna 2025  13:30

Zájem o lety z Karlových Varů roste, příští rok přibudou další destinace

Letiště Karlovy Vary hlásí nebývalý zájem o přepravu do dovolenkových destinací v Bulharsku a Turecku. Lety do Antalye a Burgasu jsou zpravidla plně obsazené. Pro příští rok proto Karlovarský kraj...

7. srpna 2025  9:08

Tragédie v Karlových Varech, turistka zemřela po pádu ze schodů u hotelu

Tragicky skončila návštěva turistky v Karlových Varech. Osmačtyřicetiletá žena se smrtelně zranila, když zakopla a spadla ze schodů u hotelu. Případem se zabývali i policisté, kteří ale předběžně...

6. srpna 2025  10:10

Spor o vyúčtování ve zrušené krajské kreativní agentuře. Na hejtmanství to vře

Pochybnosti o hospodaření dnes už zrušené krajské kulturní a kreativní agentury 4K má vedení Karlovarského kraje. Jako důvod uvádí, že chybí doklady o tom, jak agentura hospodařila s miliony z...

5. srpna 2025  16:27

Odškodnění Němce pokousaného na hranicích se příliš táhlo, Česko musí platit

Ministerstvo spravedlnosti zaplatí muži z Německa za pomalost českých soudů přes 30 tisíc korun. Po rehabilitaci v říjnu 2019 trvalo soudcům dalších 58 měsíců, než cizinci přiznali odškodnění za...

5. srpna 2025  10:20

Sokolov mění bytovou politiku, startovací malometrážní byty nabízí jen mladým

Městům chybí byty. Obzvlášť takzvané startovací bydlení pro mladé je nedostatkovým zbožím. V Sokolově proto přišli s novinkou. Některé malometrážní městské byty mohou získat výhodně jen lidé mladší...

4. srpna 2025  9:51

Pohřešovaná třináctiletá dívka z Aše se sama přihlásila policii

Chebští policisté pátrali od sobotního dopoledne po třináctileté dívce z Aše, která v pátek odpoledne odešla z místa bydliště a nevrátila se. Pohřešovaná se nakonec sama telefonicky přihlásila...

2. srpna 2025  11:05,  aktualizováno  3.8 10:10

Nemocnice ve Varech otevřela mykologickou poradnu, pomáhá nejen při otravě

Počasí přeje houbám. Podle mykologů by v Karlovarském kraji mohly co nevidět začít houbařské žně. Ačkoli roste nejvíc jedovatých hub na podzim, pozor je třeba si dávat při každém houbaření. Nemocnice...

3. srpna 2025  7:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.