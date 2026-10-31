Stavební práce v prostoru bývalých koníren vrcholí, návštěvníci by se mohli dovnitř podívat na přelomu března a dubna.
„V současnosti nám chybí jen pár detailů a po stavební stránce bude hotovo. Už zde začala pracovat firma, která dodá vitríny, ostrůvky a panely, prostě takový ten expoziční mobiliář. Ale především je třeba zprovoznit klimatizaci, která bude upravovat prostředí v hlavním výstavním sále. Pokud vše půjde dobře, mohli bychom mít na konci roku vše připraveno a stěhování vlastních exponátů by mohlo začít,“ řekl kastelán zámku Ondřej Cink.
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Zdůraznil, že důležité bude prověřit všechny technologie, zejména klimatizaci, ve zkušebním provozu. Ještě před instalací vzácných sbírek totiž musí z nově upraveného prostoru zmizet vlhkost, kterou mají na svědomí stavební práce.
„Nějaký čas bude trvat, než se klima stabilizuje. Podobně budeme muset ověřit, jak systém pracuje v případě, že se do prostoru nahrne větší počet návštěvníků, zejména v sychravém a deštivém období,“ přiblížil. Právě k vyrovnání mikroklimatu bude sloužit první sál. Na otočném vyvýšeném stupínku uprostřed místnosti bude návštěvníky vítat vzácný Metternichův kočár, dar rakouského císaře Františka I.
Do místnosti návštěvník vstoupí přes zámek nebo z nádvoří. A právě u vchodu z nádvoří vznikla takzvaná přechodová komora. Prosklené zádveří má za cíl zamezit pronikání vlhkosti do výstavních prostor. Z Kočárového sálu pak návštěvník zamíří do dalších místností a k vzácné daguerrotypii. Cestou mine to nejvzácnější z Metternichovských sbírek.
„Pokaždé to bude taková ochutnávka toho nejvzácnějšího z jednotlivých oblastí. Představíme unikáty ze sochařských, obrazových či archeologických kolekcí. Nebude chybět Egypt, tedy rakev a pohřební výbava Kenamúna – strážce faraona Thutmose III. V republice je je to unikát, nikde jinde taková pohřební výbava dochovaná není.
V další části lidé uvidí čínskou džunku vyřezanou ze slonoviny, kolekci z numismatických sbírek či předměty z Orientu. Zlatým hřebem bude Kynžvartská daguerrotypie z roku 1839, v jejím sousedství představíme i několik dalších pokusů a snah o první fotografické zobrazování,“ popsal kastelán.
Vzácná daguerrotypie spočine v bezpečnostní prosklené vitríně s dusíkatou atmosférou, která bude bránit degradaci kovové destičky nesoucí obraz. Vzhledem k tomu, že daguerrotypie je citlivá na světlo, bude vitrína umístěná uvnitř tmavého kontejneru s decentním osvětlením. Vstoupit dovnitř bude smět jen omezený počet návštěvníků.
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Kastelán Ondřej Cink předpokládá, že se nová expozice otevře návštěvníkům při zahájení hlavní turistické sezony na přelomu března a dubna příštího roku. Celý projekt vyšel na přibližně 40 milionů korun, a to včetně speciálních vitrín se silnými bezpečnostními skly a dusíkaté technologie.
Stavba však trvala déle, než se předpokládalo. Podle kastelána nebyla v průběhu stavby nouze o překvapení. Například skladba podlahy ve výstavním sále je jiná, než odborníci vyčetli ze starých projektů a výsledků několika sond. Největší problém však byl s umístěním moderní klimatizační jednotky v podkroví zámku.
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„Při přestavbách památek k nějakým problémům dojde téměř vždy. Pro nás bylo nejobtížnější najít umístění pro moderní klimatizaci, která se skládá ze vzduchotechniky, topení, větráků a nádob na vodu. Nakonec jsme našli místo v podkroví zámku, ovšem šlo o centimetry. Také bylo třeba v tom místě zesílit podlahy, navrhnout nové požární řešení a popasovat se s požadavkem na zachování krovu. Také vymyslet systém, aby mohla moderní technika fungovat společně s historickou budovou, protože se změní celý dosavadní rytmus objektu, zejména co se týče teploty a vlhkosti,“ dodal kastelán Cink.