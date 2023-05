Muzejní cyklus Otazníky českých dějin se pokusí objasnit nejednu záhadu

„Reportér a publicista Jaroslav Mareš přítomné posluchače provede dosavadním pátráním po pokladu, který se dosud nepodařilo najít. A zřejmě jej nikdo nenajde, protože podle Mareše je romantický příběh o bednách plných zlata falešná stopa a největší lež Třetí říše,“ zve na přednášku ředitel muzea Aleš Česal.

V průběhu přednášky přítomným předloží řadu důkazů, že tajemný vlak s pokladem do Štěchovic nikdy doputovat nemohl. Odstraní nános legend, vymyšlených nacisty i samotnými hledači, a odhalí skutečný příběh válečných Štěchovic.

Absolvent oboru Žurnalistika a mediální studia Univerzity Karlovy Jaroslav Mareš je od roku 2014 členem týmu Josefa Klímy. Od roku 2016 natáčí vlastní reportáže. Je autorem šesti knih a několika cyklů videoreportáží na téma záhady, historie, historické podzemí a technické památky.

Za Žižkou i tajemným Chebskem

Následovat bude v úterý 20. června příspěvek Otomara Dvořáka. S ním se zájemci budou moci vydat na putování za Janem Žižkou a objevovat stopy, které legendární vojevůdce zanechal v české krajině. „Otomar Dvořák představí místa, na nichž se odehrávaly proslulé bitvy, ukáže hrady, zříceniny a historická města spojená s husitstvím. Nezapomene ani na lidové pověsti a legendy,“ uvedl ředitel muzea.

Na čtvrtek 24. srpna se chystá imaginární výprava po tajemných a záhadných místech Chebska s ředitelem muzea Alešem Česalem. Pozve do krajiny formované řekou Ohří, nahlédne do země podzemního ohně a léčivých pramenů, do krajiny plné středověkých památek a přírodních krás. Ani tentokrát nebudou chybět legendy. Česal představí i méně známé historické souvislosti, které se vážou k regionu.