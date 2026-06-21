Poválečná tragédie. Obnovený kříž připomíná smrt čtyř německých sedláků

„Zastřeleni byli na tomto místě 9. června 1945. O příčinách události i o tom, kdo ji inicioval a provedl, se dochovalo jen minimum informací v podobě ústně předávané tradice a několika málo dochovaných záznamů. Pro úřady tehdy bylo prioritou zajistit pořádek a právní řád,“ popisuje širší kontext události Zdeňka Kučerová z Paměti národa Karlovarský kraj. Stojí přitom u místa, kde takzvaný Kaunznerův železný kříž nad obcí Nová Víska tvořil po dvě století pevný orientační bod v krajině.
Vzpomínky na tragickou událost, která změnila životy řadě lidí, se časem pomalu rozplynuly a místo po desetiletí postupně chátralo. Ne všichni však zapomněli. Jedním z těch, kteří sem pravidelně docházeli, byl syn jednoho ze zastřelených, Josef Braun mladší.
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V Nové Vísce musel po válce zůstat, stejně jako jeho matka a sestra. Na rozdíl od ostatních původních obyvatel byl jako malíř porcelánu pro fabriku v nedaleké Stružné nepostradatelný.
Existenci hromadného hrobu u kříže definitivně potvrdil archeologický výzkum letos na jaře, který vedla Katedra archeologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Cílem bylo ověřit přítomnost hrobu před samotnou úpravou pietního místa. V hloubce necelý metr specialisté skutečně zachytili kosterní pozůstatky čtyř mužů.
S respektem k etickým zásadám byl výzkum proveden přímo na místě bez exhumace. „Předstihový záchranný archeologický výzkum prokázal, že se u Kaunznerova kříže skutečně nachází hromadný hrob čtyř osob. Zjištěné skutečnosti naznačují, že byli na místě zastřeleni a vhozeni do mělké jámy,“ uvádí vedoucí katedry Pavel Vařeka.
Z iniciativy prezidenta Rotary Clubu Karlovy Vary Jana Škody a díky spolupráci řady institucí získal hromadný hrob důstojnou podobu. Původní kamenný sokl byl odborně zrestaurován a na něj byl osazen zcela nový kříž, který navrhli a vyrobili studenti oboru Design skla Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské v Karlových Varech.
„Projekt byl výzvou pro mladé začínající sklářské výtvarníky a umožnil jim aplikovat svou kreativitu pro konkrétní místo. Pro všechny zúčastněné to byla lekce etiky a estetiky. Unikátní objekt vznikl hutní technikou žhavého skla,“ představuje tvůrčí proces mladých výtvarníků vedoucí oboru Petr Larva.
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Kovovou konstrukci vytvořil brněnský umělecký kovář a sochař Radomír Bárta. Skleněné prvky vznikaly ve spolupráci se sklářskou školou v Novém Boru, kde se do výroby zapojili studenti. Po odlití následovalo náročné broušení a leštění jednotlivých skleněných bloků.
Teprve poté mohly být usazeny do kovového rámu. Skleněné části navíc umožní zajímavou optickou hru. Při určitých světelných podmínkách se kříž rozzáří a stane se výrazným bodem v krajině, aniž by potřeboval jakýkoli zdroj energie.
„Je to v mnoha ohledech jedinečný projekt. Pevně věřím, že bude inspirací pro obdobné iniciativy. Kromě historického aspektu a neocenitelného přínosu pro komunitu spojuje lidi, prohlubuje mezilidské vztahy a buduje pevnější sounáležitost napříč celou komunitou,“ dodává Jan Škoda.