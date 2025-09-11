Padli při osvobozování Aše, teď od města dostanou čestné občanství

Čestnými občany města se tak nově stala osádka tanku, zničeného 20. dubna 1945 pancéřovou pěstí u plynárny v Aši. Ve vozidle zahynuli Perfect Truman A., Hanchey Robert G. a Rentell Artur G. Američané Hill Keneth R. a Midyett James C. zemřeli 15. května 1945 poté, co s vojenským vozidlem typu Jeep najeli v Novém Žďáru na minu.
Conklin Lewis W. padl 25. dubna 1945 u Studánky, Mallet Eduard H. položil život 24. dubna 1945 v Podílné, Wright Donald H. padl 25. dubna 1945 v Polné, Mc Falda George J. byl zabit 25. dubna 1945 v Hazlově.
Ašský park nabídne cestu historií, přiblíží i příběh Vlaku svobody
„Listiny s udělením čestného občanství jsou hotové, dokumenty teď město zašle na velvyslanectví Spojených států amerických se žádostí o doručení rodinám hrdinů. Aby i jejich blízcí věděli, že tito osvoboditelé mají v Aši trvalé místo úcty,“ řekl mluvčí Aše Milan Vrbata.
Američané dorazili k Ašskému výběžku v druhé polovině dubna 1945. První průzkumný oddíl americké armády překonal někdejší československou hranici 18. dubna 1945 v prostoru Kaiserhammeru a po provedení průzkumu se od Huscherova mlýna, který dodnes stojí v Bavorsku, stáhl zpět.
Ve Vlaku svobody emigrovalo 34 lidí. Útěk na Západ tehdy zaujal celý svět
Jako první byla obsazena Aš a to 20. dubna 1945. Na památku osvoboditelů byl na počátku 90. let minulého století odhalen památník v sadech Míru. Jedná se o nepravidelnou kamennou skulpturu s kovovou deskou.
Na ní je zobrazena vlající americká vlajka a nápis: 20. IV. 1945 osvobodila americká armáda město Aš. Nechybí zde jména amerických vojáků, kteří v bojích na nejzápadnější výspě Česka položili své životy.