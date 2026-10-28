Tím skončil poválečný transport původních německých obyvatel regionu. Tuto událost bude od 30. listopadu připomínat pamětní deska na karlovarském nádraží.
Po druhé světové válce opustilo tehdejší Československo asi 1,6 milionu Němců do americké okupační zóny Německa, zhruba 800 tisíc do ruské okupační zóny, část lidí byla vysídlena i do okupovaného Rakouska. První velký organizovaný transport se uskutečnil 25. ledna 1946 z Mariánských Lázní, poslední pak 29. října 1946 z Karlových Varů – Dvorů.
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O posledním transportu sudetských Němců se zmiňuje i kronika dvorského nádraží. „“Této historické chvíli, která byla filmována, byla přítomna vládní delegace v čele s ministrem vnitra Noskem, ministrem spravedlnosti Dr. Drtinou, ministrem ochrany práce Dr. Nejedlým, ministrem zahraničního obchodu Ripkou a mnoho jiných významných osobností,“ stojí v ní.
Státem organizovanému transportu však předcházel ještě takzvaný divoký odsun. Ten provázela řada násilností. Podle závěrů československo-německé komise historiků během vysídlení zemřelo 19 tisíc až 30 tisíc lidí, převážná většina z nich právě při divokého odsunu.
Ani oficiální transporty Němců z pohraničí však nebyly nic veselého. „V lágru jsme dostali chleba a vodovou polévku. Potom se šlo na nádraží, kde bylo několik vlaků. Byl tam hrozný zmatek, staré ženy plakaly, nechtěly do vlaku nastoupit, chtěly zpět domů. Utíkaly pryč. Znovu je chytili a přivedli zpět,“ vzpomínala pro Paměť národa Elfriede Hannawald, rozená Baugartl, která jako sedmiletá nastoupila do posledního vlaku z Karlových Varů společně se svými rodiči a sourozenci.
Podle jejích vzpomínek bylo ve vlaku nesnesitelné vedro. „Na zemi, kde jsme seděli, byl uhelný prach. Starší ženy a muži si mohli sednout na bedny,“ vylíčila své zážitky z transportu.
Citát z jejího vyprávění bude zvěčněný na pamětní desce, kterou Paměť národa odhalí 30. listopadu na stanici Karlovy Vary – Dvory, odkud poslední transport vyjížděl. Bylo v něm přibližně 1200 Němců z bývalých okresů Karlovy Vary, Loket a Kraslice.
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Vedle odhalení pamětní desky se 30. listopadu v karlovarském kině Drahomíra uskuteční také beseda s autorem dokumentu VySIEDlení/AusSÍDLung Janem Blažkem.
„Narodili se tady, ale žili tam. Jejich osudy patří českým, německým i rakouským dějinám. Osmdesát let od konce druhé světové války se příběhy jejich nucených odchodů vracejí na místa, kde se odehrály. Mělo se na ně zapomenout, ale nezapomene. Jejich vzpomínky zaznamenali Češi, kteří se na ně ptali. V rozhovoru, napříč hranicemi, napříč generacemi,“ řekl k dokumentárnímu filmu jeho autor.