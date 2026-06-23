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Památku žen z koncentračního tábora Svatava připomene nové pietní místo

Jitka Dolanská
  10:33
Koncentrační tábor ve Svatavě na dobové fotografii

Koncentrační tábor ve Svatavě na dobové fotografii | foto:  Muzeum Sokolov

Odhalení pomníku v roce 1966
Francouzské ženy v koncentračním táboře ve Svatavě
Osvobozené ženy z Francie
Na místě bývalého ženského koncentračního tábora vznikly velké tabule z...
7 fotografií
Připomenout osudy žen, které zahynuly během druhé světové války ve svatavském ženském koncentračním táboře, má pietní místo, které vzniká na hřbitově v Sokolově. Vyroste v prostoru společného hrobu za zdí směrem k frekventované ulici Karla Havlíčka Borovského.

Právě tady byly s největší pravděpodobností pohřbeny ženy, které zemřely při pochodech smrti v roce 1945.

Místo podle architektonického návrhu obežene nízký plot. Součástí návrhu je i umělecký artefakt, který bude vyprávět příběhy žen vězněných ve svatavském koncentračním táboře. Pro veřejnost se otevře v září. Jeho vybudování včetně nového kamenného chodníku vyjde na 1,5 milionu korun.

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„Umělecké dílo na místě hromadného hrobu bude mít formu knihy nebo rodinného fotoalba, které bude zvětšeno tak, aby bylo čitelné a srozumitelné již z dálky,“ popsal architekt Jakub Chvojka, autor návrhu kompletní rekonstrukce hřbitova.

„Bude mít levou a pravou stranu, jako když otevřete knihu, a uvnitř budou vsazeny historické fotografie a další věci, které se týkají toho příběhu,“ doplnil Chvojka.

Svatavský ženský koncentrační tábor byl pobočkou kmenového tábora ve Flossenbürgu. Byly v něm vězněny ženy nejen z Československa, ale z celé okupované Evropy. Tábor nebyl vyhlazovací, ale pracovní. Ženy z něj docházely do svatavské továrny na výrobu leteckých součástek.

Koncentrační tábor ve Svatavě na dobové fotografii
Odhalení pomníku v roce 1966
Francouzské ženy v koncentračním táboře ve Svatavě
Osvobozené ženy z Francie
7 fotografií

Koncentračním táborem Svatava podle dochovaných záznamů prošlo přes dva tisíce žen. Některé odhady ale uvádějí vyšší čísla, protože v posledních týdnech války na jaře 1945 se Svatava stala křižovatkou a průchozí stanicí pro evakuační pochody smrti z jiných táborů.

Pietní místo je součástí celkové obnovy hřbitova, který už kapacitou přestává stačit. Město proto nechalo nově vybudovat 160 míst v kolumbáriích, 51 rakvových a 618 urnových hrobů za zhruba 15,6 milionu korun. Další opravy, tentokrát v horní části, začnou příští rok

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