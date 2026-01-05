Unikátní výuční list zahradníka se po staletích vrátil na zámek ve Valči

Petr Kozohorský
  9:44
Cenné svědectví o fungování barokního šlechtického sídla získal na sklonku loňského roku Národní památkový ústav. V nabídce nejmenovaného středoevropského starožitníka objevili jeho pracovníci dokument z roku 1769, který má úzkou vazbu na zámek ve Valči. Jde o výuční a služební list zahradníka Franze Karla Hackera. Na zámku vystaví jeho kopii.
Unikátní dokument z roku 1769 přibližuje běžný život na zámku ve Valči.

foto: Národní památkový ústav

Unikátní dokument z roku 1769 přibližuje běžný život na zámku ve Valči.
Unikátní dokument z roku 1769 přibližuje běžný život na zámku ve Valči.
Zámek ve Valči
Zámecký park
Podle kastelána zámku Miloše Bělohlávka se podobné listiny na trhu objevují jen zřídka. „V tomto případě je navíc mimořádná jejich jednoznačná vazba na konkrétní památku. Nejde o anonymní starožitnost, ale o autentický pramen, který vznikl přímo ve Valči,“ konstatoval.

Význam pergamenové listiny z roku 1769 přesahuje osobní osud jednoho zahradníka. Dokument dokládá existenci vysoce odborného zahradnického provozu, bez něhož by barokní zahrady a oranžerie ve Valči nemohly fungovat.

Nový kastelán: do historie Valče začínám teprve postupně pronikat

Franz Karl Hacker pracoval ve Valči před rokem 1769. Listina byla vydána za vlády hraběnky Marie Elisabeth von Limburg-Styrum, tehdejší majitelky panství. Autorem listiny byl hlavní zahradník Hercules Pius Biana Rosa.

Výuční a služební list je mimořádný i svým výtvarným provedením. Pergamen zdobí alegorické a botanické motivy, které přímo odkazují na zahradnickou práci, pěstování exotických rostlin a význam zámecké zahrady jako reprezentativní součásti barokního sídla.

Unikátní dokument z roku 1769 přibližuje běžný život na zámku ve Valči.
Unikátní dokument z roku 1769 přibližuje běžný život na zámku ve Valči.
Unikátní dokument z roku 1769 přibližuje běžný život na zámku ve Valči.
Zámek ve Valči
„Listina nám umožňuje vyprávět dějiny zámku jinak než jen skrze architekturu a šlechtická jména. Připomíná lidi, jejich práci a každodennost, bez níž by žádná barokní reprezentace nebyla možná,“ doplnil Miloš Bělohlávek.

Originál dokumentu uloží Národní památkový ústav odpovídajících konzervačních podmínkách. Pro veřejnost připraví kvalitní kopie, které se stanou součástí tematických prohlídek zámku a parku.

