Unikátní výuční list zahradníka se po staletích vrátil na zámek ve Valči

Podle kastelána zámku Miloše Bělohlávka se podobné listiny na trhu objevují jen zřídka. „V tomto případě je navíc mimořádná jejich jednoznačná vazba na konkrétní památku. Nejde o anonymní starožitnost, ale o autentický pramen, který vznikl přímo ve Valči,“ konstatoval.
Význam pergamenové listiny z roku 1769 přesahuje osobní osud jednoho zahradníka. Dokument dokládá existenci vysoce odborného zahradnického provozu, bez něhož by barokní zahrady a oranžerie ve Valči nemohly fungovat.
|
Nový kastelán: do historie Valče začínám teprve postupně pronikat
Franz Karl Hacker pracoval ve Valči před rokem 1769. Listina byla vydána za vlády hraběnky Marie Elisabeth von Limburg-Styrum, tehdejší majitelky panství. Autorem listiny byl hlavní zahradník Hercules Pius Biana Rosa.
Výuční a služební list je mimořádný i svým výtvarným provedením. Pergamen zdobí alegorické a botanické motivy, které přímo odkazují na zahradnickou práci, pěstování exotických rostlin a význam zámecké zahrady jako reprezentativní součásti barokního sídla.
„Listina nám umožňuje vyprávět dějiny zámku jinak než jen skrze architekturu a šlechtická jména. Připomíná lidi, jejich práci a každodennost, bez níž by žádná barokní reprezentace nebyla možná,“ doplnil Miloš Bělohlávek.
Originál dokumentu uloží Národní památkový ústav odpovídajících konzervačních podmínkách. Pro veřejnost připraví kvalitní kopie, které se stanou součástí tematických prohlídek zámku a parku.