náhledy
Pískovcová socha Anděla od pátku zdobí pozůstatky kostela svatého Mikuláše pod vrcholem hory Krudum ve Slavkovském lesa nedaleko Hruškové na Sokolovsku. Jejími společnými autory jsou sochař Stanislav Pulda a kovář Karel Ontko. Bývalou církevní stavbu dnes vymezují pouze zbytky obvodového zdiva a vstupního portálu. První systematický průzkum lokality provedla archeologové v letech 2002 až 2006.
Autor: Martin Stolař, MAFRA
Stanislav Pulda sochu nejprve vytvářel pro svou zahradu. Původně to měla být dívka, ale vzhledem k tomu, že často chodí pod Krudum, napadlo ho, že by ruinám kostela slušel Anděl.
Autor: Martin Stolař, MAFRA
Půltunovou sochu ke kostelu svatého Mikuláše přivezli naležato. Před vztyčením ještě neměl anděl křídla.
Autor: Martin Stolař, MAFRA
Ta vytvořil z nerezového plechu kovář Karel Ontko. Jeho myšlenkou bylo, že by socha měla mít i nerezové srdce.
Autor: Martin Stolař, MAFRA
Vztyčit pískovcovou sochu nebylo lehké, sochař použil speciální konstrukci.
Autor: Martin Stolař, MAFRA
Ve chvíli, kdy socha stála, přišla kovářova chvíle. Na něm bylo připnout andělovi nerezová křídla.
Autor: Martin Stolař, MAFRA
U odhalení sochy nemohl chybět archeolog Jiří Klsák. Právě on stál před více než dvaceti lety u prvních prací na odkrývání pozůstatků bývalého kostela svatého Mikulášen po jejich objevení.
Autor: Martin Stolař, MAFRA
Záměrem autora bylo, aby socha magické místo hlídala, a byla potěchou pro všechny, kteří se rozhodnou ho navštívit.
Autor: Martin Stolař, MAFRA
Pohled na horu Krudum. Místo pro novou sochu vybrali její autoři tak, aby se za ní návštěvníkům otevřel tento výhled.
Autor: Martin Stolař, MAFRA
Kostel svatého Mikuláše má pověst tajemného místa. Zanikl v polovině 16. století s tím, jak obchodní cesta kolem něj ztratila na důležitosti. Tak jeho osud přibližuje Jiří Klsák, předseda Klubu přátel Karlových Varů, pod jehož hlavičkou se na pozůstatcích pracuje.
Autor: Vladislav Podracký
Kostel svatého Mikuláše zanikl v polovině 16. století s tím, jak obchodní cesta kolem něj ztratila na důležitosti.
Autor: Vladislav Podracký
K ruinám kostela se příležitostně vracejí archeologové.
Autor: Vladislav Podracký
Opravy zdiva ruiny kostela sv. Mikuláše pod horou Krudum v rámci týdenního archeologického kempu.
Autor: Václav Šlauf, MAFRA
Opravy zdiva ruiny kostela sv. Mikuláše pod horou Krudum v rámci týdenního archeologického kempu.
Autor: Václav Šlauf, MAFRA