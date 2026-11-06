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Nejen zbití řidičky na D6 a šarvátka s další posádkou. Muž byl i u smrtelné nehody
Také smrtelnou nehodu má zřejmě za sebou třiačtyřicetiletý muž, který před nedávnem zbil u jesenické křižovatky na D6 řidičku. Zdroj iDNES.cz potvrdil, že tragický střet, při němž zemřela starší...
Agresor na D6 zřejmě neútočil poprvé. I při starším incidentu byly v autě děti
Třiačtyřicetiletý muž, který před několika dny na D6 u Jesenice na Rakovnicku vybrzdil a poté brutálně napadl řidičku před zraky její malé dcery, se zřejmě obdobného skutku dopustil už v minulosti....
Nahá a na všech čtyřech. Ženy si stěžují na praktiky gynekologa, vyšetřuje ho policie
Nevhodné metody, neúměrně dlouhé vyšetření a snižování lidské důstojnosti. Z takových prohřešků viní svého gynekologa žena z Chebu a domnívá se, že jde o sexuální zneužití. Poté, co ordinaci spěšně...
VIDEO: Nedůstojné chování k mrtvým zvířatům. Pracovník svozové firmy je házel z terasy
Personál karlovarské veterinární kliniky Elite Vet i přihlížející lidi pobouřilo konání, které předvedl pracovník firmy svážející mrtvá zvířata. Jejich těla házel bez skrupulí z terasy kliniky do...
OBRAZEM: Tajemné ruiny kostela ozdobila socha Anděla, křídla a srdce má z oceli
Pískovcová socha Anděla od pátku zdobí pozůstatky kostela svatého Mikuláše pod vrcholem hory Krudum ve Slavkovském lesa nedaleko Hruškové na Sokolovsku. Jejími společnými autory jsou sochař Stanislav...
Navážou na tradici výroby nástrojů. V projektu spojí síly školy z Čech a Saska
Staletou tradici výroby hudebních nástrojů na Chebsku a v sousedním Sasku propojí nový česko-německý projekt Intermezzo I. Integrovaná střední škola Cheb v jeho rámci naváže užší spolupráci s vysokou...
OBRAZEM: Tajemné ruiny kostela ozdobila socha Anděla, křídla a srdce má z oceli
Pískovcová socha Anděla od pátku zdobí pozůstatky kostela svatého Mikuláše pod vrcholem hory Krudum ve Slavkovském lesa nedaleko Hruškové na Sokolovsku. Jejími společnými autory jsou sochař Stanislav...
VIDEO: Nedůstojné chování k mrtvým zvířatům. Pracovník svozové firmy je házel z terasy
Personál karlovarské veterinární kliniky Elite Vet i přihlížející lidi pobouřilo konání, které předvedl pracovník firmy svážející mrtvá zvířata. Jejich těla házel bez skrupulí z terasy kliniky do...
Změna po 36 letech. Boží Dar má nového starostu, Horníka střídá Čáslavský
Starostou Božího Daru na Karlovarsku se stal Jakub Čáslavský ze Sdružení nezávislých kandidátů (SNK) Boží Dar. Rozhodli o tom v pátek na ustavujícím zasedání noví zastupitelé města. V čele města tak...
Otěže v Aši převzala platforma NEPLAŠ. Teď prověří finanční kondici města
Barvy Nezávislé platformy Aš (NEPLAŠ) hájí nový starosta Aše Marian Rewczuk. Jeho uskupení vytvořilo novou koalici na radnici společně s hnutím Místní, které vystupuje pod hlavičkou Fajn Aš, a PRO...
Zamýšlená čtvrť Vlečka by mohla v Ostrově nabídnout až 500 nových bytů
V Ostrově na Karlovarsku pokračují přípravy na budování nové městské čtvrť Vlečka. Lokalita o rozloze přibližně 21 hektarů má propojit historické centrum s novější částí města. Podle plánů by zde...
Na vedení města se už dohodli i v Ostrově, jednání o koalici trvala skoro měsíc
Pohodlnou většinu čtrnáct hlasů v jednadvacetičlenném zastupitelstvu bude mít nová koalice v Ostrově na Karlovarsku. Vedle vítězného hnutí VIZE ji budou tvořit zástupci ANO, Ostrováků.cz, Unie pro...
Žena za 800 korun kupovala volební hlasy pro Naše Česko, stíhá ji policie
Z přečinu maření přípravy a průběhu voleb a referenda obvinili chebští kriminalisté čtyřiatřicetiletou ženu z Mariánských Lázní. Ta nabízela peníze za to, když volič vhodí do urny lístek se...
Žena zkolabovala v obchodě, zachránila ji včasná pomoc dcery i policistů
Ke kolapsu jednasedmdesátileté ženy v jednom z chebských obchodů vyjížděly v úterý odpoledne složky IZS. Jako první byla na místě policejní hlídka. Jeden ze členů začal s okamžitou resuscitací. I...
Nejen zbití řidičky na D6 a šarvátka s další posádkou. Muž byl i u smrtelné nehody
Také smrtelnou nehodu má zřejmě za sebou třiačtyřicetiletý muž, který před nedávnem zbil u jesenické křižovatky na D6 řidičku. Zdroj iDNES.cz potvrdil, že tragický střet, při němž zemřela starší...
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S pistolí u hlavy vyhrožovala sebevraždou. Ženu uklidnil policejní vyjednavač
Na možnost, že čtyřiačtyřicetiletá žena z Karlových Varů - Bohatic chce zřejmě spáchat sebevraždu, upozornil v úterý kolem deváté ráno na lince 158 ženin známý. Napsala mu totiž zprávu, že spolykala...
Pro rychlejší pomoc. Krajská záchranka doplňuje vozový park o osm vozidel
Osm nových výjezdových vozidel za více než 34 milionů korun začne ještě letos sloužit zdravotním záchranářům v Karlovarském kraji. Pořídila je krajská záchranka, která tak pokračuje v modernizaci...