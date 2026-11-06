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OBRAZEM: Tajemné ruiny kostela ozdobila socha Anděla, křídla a srdce má z oceli

Jitka Dolanská
Fotočlánek   15:59
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Tajemné pozůstatky kostela svatého Mikuláše pod vrcholem hory Krudum ve... Stanislav Pulda původně sochu vytvářel pro svou zahradu. Původně to měla být... Půltunovou sochu ke kostelu svatého Mikuláše přivezli naležato. Před vztyčením... Ta vytvořil z nerezového plechu kovář Karel Ontko. Jeho myšlenkou bylo, že by... Vztyčit pískovcovou sochu nebylo lehké, sochař použil speciální konstrukci. (6.... I díky ní bylo vztyčení sochy dílem okamžiku. (6. listopadu 2026) Ve chvíli, kdy socha stála, přišla kovářova chvíle. Na něm bylo připnout... U odhalení sochy nemohl chybět archeolog Jiří Klsák. Právě on stál před více... Jiří Klsák, Stanislav Pulda a Karel Ontko u sochy anděla. (6. listopadu 2026) Záměrem autora bylo, aby socha magické místo hlídala, a byla potěchou pro... V bývalém kostele svatého Mikuláše byl doposud pouze symbolický oltář. (6.... Pohled na horu Krudum. Místo pro novou sochu vybrali její autoři tak, aby se za...
Pískovcová socha Anděla od pátku zdobí pozůstatky kostela svatého Mikuláše pod vrcholem hory Krudum ve Slavkovském lesa nedaleko Hruškové na Sokolovsku. Jejími společnými autory jsou sochař Stanislav Pulda a kovář Karel Ontko. Bývalou církevní stavbu dnes vymezují pouze zbytky obvodového zdiva a vstupního portálu. První systematický průzkum lokality provedla archeologové v letech 2002 až 2006.

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