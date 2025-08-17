Střecha věže bývalé tvrze vzniká na základě historických fotografií

Jitka Dolanská
  10:30
Věž bývalé tvrze v Pomezné na Chebsku bude už brzy vypadat jako kdysi. Památka aktuálně získává vysokou střechu, jejíž projekt vznikl podle dobových fotografií. Hotovo má být v září. Stavba, která je poslední připomínkou kdysi kvetoucí hraniční vesnice, uvítá první návštěvníky v příštím roce.
Střecha věže tvrze vzniká podle historických fotografií. | foto: Petr Jaška

„Krov máme hotový. Na výšku má přibližně osm metrů. Dřevěná konstrukce se teď musí pobít latěmi, na které přijde střešní krytina. Část tašek se bude pokládat do malty,“ uvádí Petr Jaška z Chebu, který se už několik let snaží památku vzkřísit k životu.

Komplet dokončená věž se střechou bude včetně korouhvičky vysoká kolem sedmnácti metrů. Pod vysokou příkrou replikou raně gotického krovu vzniknou tři patra půdy. Aby se sem návštěvník dostal, bude muset nejprve zdolat tři patra ve věži.

Středověká tvrz v Pomezné dostala šanci, už ji kryje nová střecha

„Pokud práce půjdou dobře, do konce září budeme mít hotovo,“ těší se majitel. Cena neobyčejné střechy vyjde na bezmála čtyři miliony korun. Trámy jsou po dohodě s památkáři spojovány za pomoci historických tesařských metod. Dřevěné prvky nejsou tesané ručně, ale řezané na pile.

„Na tom jsme se s památkáři dohodli. Jinak by střecha s celkovou plochou přes dvě stě padesát metrů čtverečních stála o několik milionů víc,“ krčí rameny Jaška.

Jako další krok plánuje obnovu bývalé hrázděnky, která má přibližně do metru zachované zdi. Jejich zasypaná torza odkryl nedávný archeologický výzkum Muzea Cheb. Obytné stavení stálo nad sklepením, které se už Jaškovi podařilo obnovit.

Střecha věže tvrze vzniká podle historických fotografií.

Nedaleko se navíc zachovaly velké kameny, které lemovaly vjezd do původní stodoly. To aby kola projíždějících povozů neotloukala zeď nebo dřevěná vrata.

„Díky tomu jsme se dozvěděli, jaké dispozice měla stodola a kde přesně stála. Obě stavení se nám podařilo přesně zaměřit. Projekty na jejich obnovu už jsou také hotové,“ předestřel Jaška, kterého také čeká vymýšlení a plánování akcí pro veřejnost.

„Od ledna chceme alespoň jednou měsíčně do Pomezné zvát lidi na nějakou akci. Na divadlo, koncerty, setkání... Mělo by tu vzniknout takové malé kulturní centrum,“ dodává.

Někdejší obec Pomezná, německy Markhausen, leží severozápadně od města Cheb na levém břehu řeky Ohře prakticky na hranicích Čech a Bavorska. První písemnou zmínku se podařilo doložit už v roce 1225, kdy se v listinách objevují jména bratrů Konráda a Berchtolda z Markhausen.

Zaniklá Pomezná ožívá, její zachránce otevře v obnoveném statku muzeum

Letos tedy od této doby uplyne rovných 800 let. O dvě století později zde stojí už pět velkých a šest menších statků, čtyři malá hospodářství a mlýn. Kolem roku 1800 má Pomezná více než stovku obyvatel a přes dvě desítky usedlostí.

Po druhé světové válce byli obyvatelé nuceně vysídleni a o pár let později opuštěné domy srovnala se zemí těžká technika. Lokalita se v roce 1950 stala součástí přísně střeženého hraničního pásma. Zbytky původní tvrze byly v roce 1963 zapsány jako kulturní památka, v roce 1976 byla obec Pomezná úředně zrušena.

