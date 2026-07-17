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Předcvičoval v ní Konrad Henlein. V Aši opravili turnerskou tělocvičnu

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  10:15

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Bývalá turnerská tělocvična v Aši je opravená. | foto: Milan Vrbata

Rekonstrukce bývalého kulturního střediska v Aši je u konce. Práce trvaly přes tři roky, tělocvičně se vrátil reprezentativní vzhled z doby její největší slávy. Zhotovitel má měsíc na odstranění nedodělků, pak dojde na kolaudaci a vybavování nábytkem.

Za přestavbu historické, památkově chráněné budovy Aš zaplatila celkem 174 milionů korun včetně DPH, z toho 54 milionů tvořila dotace ministerstva pro místní rozvoj.

Radnice plánuje obnovený dům dnem otevřených dveří představit lidem od sklepa až po půdu. První akcí zde bude ples města příští rok v únoru.

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„Bývalé kulturní středisko bude nově sloužit jako komunitní centrum s koncertním a společenským sálem. Velký sál, do kterého po letech mohlo opět vstoupit přirozené světlo, nabízí důstojné prostředí pro plesy, koncerty i další akce,“ řekl mluvčí ašské radnice Milan Vrbata.

Bývalá turnerská tělocvična v Aši je opravená.
Bývalá turnerská tělocvična v Aši je opravená.
Bývalá turnerská tělocvična v Aši je opravená.
Bývalá turnerská tělocvična v Aši je opravená.
4 fotografie

Budova z roku 1912 sloužila jako spolkový turnerský dům s tělocvičnou, později jako škola a restaurace. Zajímavostí je, že zde podle kroniky působil jako tělocvikář pozdější říšský komisař Konrad Henlein.

Dům je od května 2019 památkově chráněný, práce probíhaly pod dohledem památkářů, kteří obnovili dveře, okna, zábradlí i dlažbu. Budova nabízí i malý sál a místnosti pro spolky.

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