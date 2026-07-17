Předcvičoval v ní Konrad Henlein. V Aši opravili turnerskou tělocvičnu

Za přestavbu historické, památkově chráněné budovy Aš zaplatila celkem 174 milionů korun včetně DPH, z toho 54 milionů tvořila dotace ministerstva pro místní rozvoj.
Radnice plánuje obnovený dům dnem otevřených dveří představit lidem od sklepa až po půdu. První akcí zde bude ples města příští rok v únoru.
|
Památkově chráněná budova čeká na rekonstrukci, rozhodne výsledek tendru
„Bývalé kulturní středisko bude nově sloužit jako komunitní centrum s koncertním a společenským sálem. Velký sál, do kterého po letech mohlo opět vstoupit přirozené světlo, nabízí důstojné prostředí pro plesy, koncerty i další akce,“ řekl mluvčí ašské radnice Milan Vrbata.
Budova z roku 1912 sloužila jako spolkový turnerský dům s tělocvičnou, později jako škola a restaurace. Zajímavostí je, že zde podle kroniky působil jako tělocvikář pozdější říšský komisař Konrad Henlein.
Dům je od května 2019 památkově chráněný, práce probíhaly pod dohledem památkářů, kteří obnovili dveře, okna, zábradlí i dlažbu. Budova nabízí i malý sál a místnosti pro spolky.