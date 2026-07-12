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Tisíce kamenných svědků. Badatelé spustili databázi památek z celé Evropy

Jitka Dolanská
  12:02
Spuštění internetové databáze v areálu muzea v Aši

Spuštění internetové databáze v areálu muzea v Aši | foto: Martin Vrbický

Spuštění internetové databáze v areálu muzea v Aši
Spuštění internetové databáze v areálu muzea v Aši
Spuštění internetové databáze v areálu muzea v Aši
Spuštění internetové databáze v areálu muzea v Aši
9 fotografií
Smírčí kříže, křížové kameny, boží muka, památníky a další kamenné památky se v krajině objevují odpradávna. Tiše vyprávějí příběhy dávných, leckdy tragických událostí. Některé v minulosti symbolizovaly usmíření mezi vrahem a rodinou oběti, jiné mohly značit hraniční mezníky, středověké cesty nebo fungovaly jako varovná znamení.

Tajemným svědkům nejrůznějších událostí se věnují členové Společnosti pro výzkum kamenných křížů, která už více než čtyři desetiletí funguje v Aši.

Za tu dobu objevili téměř tři tisícovky kamenných křížů po celé republice. Zaregistrovali také na deset tisíc dalších drobných kamenných památek. Teď se databáze, kterou vytvořili, otevírá veřejnosti. V rámci projektu Kamenné kříže se v těchto dnech spustil veřejný web na adrese kamenne-krize.cz.

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Online platforma, která systematicky dokumentuje, představuje a chrání kamenné kříže, smírčí kameny a další drobné kamenné památky roztroušené po celé České republice i v dalších evropských zemích, je nyní volně přístupná odborné i laické veřejnosti. Ke slavnostnímu spuštění došlo v prostorách Muzea Aš za účasti zástupců města Aš, které se stalo partnerem projektu.

„Projekt navazuje na desítky let práce Společnosti pro výzkum kamenných křížů, jejíž kořeny sahají až do roku 1983, kdy vznikla jako dobrovolná badatelská iniciativa spojená s ašským muzeem. Nový web posouvá dlouhodobě budovanou dokumentaci do moderního digitálního prostředí, které umožňuje badatelům z celé republiky společně pracovat na úkolech přesahujících síly jednotlivce. Web zdaleka nestartuje s prázdnou databází – během více než půl roku trvajícího beta provozu do něj tým badatelů vložil tisíce záznamů, s nimiž se tak veřejnosti otevírá už bohatě naplněný archiv,“ řekl manažer pro cestovní ruch města Aše Zdeněk Soukup.

Spuštění internetové databáze v areálu muzea v Aši
Spuštění internetové databáze v areálu muzea v Aši
Spuštění internetové databáze v areálu muzea v Aši
Spuštění internetové databáze v areálu muzea v Aši
9 fotografií

Podle jeho slov jsou srdcem platformy interaktivní mapy a databáze drobných památek. Každý zaznamenaný objekt má vlastní kartu s evidenčními údaji, GPS souřadnicemi a bohatou mediální sekcí – fotografiemi, videi i 3D modely, které pomáhají číst zvětralé nápisy a přesně dokumentovat rozměry památek.

Platforma je otevřená různým úrovním zapojení. Návštěvníci mohou volně procházet veřejné mapy a databáze, registrovaní uživatelé mohou k jednotlivým bodům přidávat komentáře a fotografie, badatelé mohou zakládat vlastní mapy a databáze, spravovat jejich obsah a sestavovat spolupracující týmy.

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Součástí karty každé památky je i diskusní fórum, kde se setkávají postřehy odborníků i nadšenců.

Souběžně s webem je k dispozici bezplatná mobilní aplikace Kamenné kříže pro Android (Google Play) i iOS (App Store). Ta přináší celou databázi drobných památek a jejich map pomyslně rovnou do kapsy. Přímo v terénu tak lze památky vyhledávat, prohlížet, nahrávat k nim fotografie a zapojovat se do diskuse.

„Děkujeme tvůrcům webu a dobrovolníkům z řad členů i příznivců, kteří společně přispěli k tomuto jedinečnému dílu. Zvláštní poděkování patří městu Aš a Muzeu Aš za to, že výzkum kamenných křížů již více než 40 let podporují,“ doplnila tajemnice Společnosti pro výzkum kamenných křížů Marie Streubelová.

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Spuštění internetové databáze v areálu muzea v Aši

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