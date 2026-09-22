Ozdobí ho dobová květena, bude hostit svatby. Zámecký skleník se vrací do Valče

Zhruba 15 tun těžká konstrukce s přibližně 15 metrů vysokou kupolí je podle Bělohlávka dominantou valečského zámku. „Z konstrukce se podařilo zachovat přibližně 80 procent. Nejpoškozenější části byly kompletně nahrazeny replikami, jsou tam ale složité atypické ocelové profily a většina z nich je nýtovaná ručně. Museli jsme pracovat s kombinací materiálů, které se obtížně napodobují,“ řekl Kmošek.
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„Máme zachované historické soupisy a inventáře, takže přesně víme, co ve sklenících bylo. Ta nová náplň bude variace na historické téma, palmy, orchideje a květiny. Půjde o skleník okrasný, nikoliv pěstební,“ uvedl Bělohlávek. Palmová část skleníku by měla být využívána i jako kavárna. Vlastního zahradníka zámek Valeč nemá. Péči o rostliny se tedy rozdělí pět současných zaměstnanců.
Opravy a restaurování skleníku a jeho okolí zatím vyšly v posledních více než pěti letech na zhruba 44 milionů korun. Financovány byly kombinací příspěvků ministerstva kultury a z peněz Národního památkového ústavu, uvedl bývalý kastelán Tomáš Petr. Ten stál u počátků obnovy historických skleníků. Na kastelánském postu ho Bělohlávek vystřídal loni v létě.
Konečná oprava konstrukce skleníku začala letos na jaře a vyšla na přibližně šest milionů korun. „Opravu jsme ale začali připravovat už v roce 2009, snažili jsme se sehnat peníze, což se dlouho nedařilo. Proběhly tu dva archeologické průzkumy. Původní rozpočet byl 15 milionů korun, ale ten se opakovaně navyšoval,“ dodal Petr.
Podle obou kastelánů nejde jen o skleník, ale o celé zámecké zahradnictví, tedy prostranství mezi zámkem a kostelem, které se v areálu opravuje. Do budoucna je v plánu využití této části pro kulturní akce, divadlo, koncerty a svatby. Těch nyní bývá ve Valči zhruba pět za rok.
Zámek by podle Bělohlávka potřeboval mimo jiné nové návštěvnické centrum v budově kovárny, kde je expozice soch Matyáše Brauna. „Hrabě Vincent Thurn-Valsassinou také nechal vybudovat okolo zámecké budovy unikátní zámecké terasy vyprojektované zahradním architektem Františkem Thomayerem, ty by rekonstrukci zasloužily, stejně jako interiéry zámku,“ řekl.
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Vznik zámeckého areálu Valeč se datuje do středověku. Největší rozmach zažil v období baroka, kdy vznikla většina dnešního areálu i velká část městečka, a potom za hraběte Vincenta na konci 19. století, z jehož éry pochází i skleník.
„Podle nových zjištění skleník vyrobila vídeňská firma Rudolph Philip Waagner a roku 1891 byl postaven u vídeňského paláce hraběte Vincenta. Když hrabě o několik let později palác rozšiřoval o nové křídlo, musel skleník ustoupit stavebním úpravám. Místo jeho zániku však byla železná konstrukce rozebrána, převezena do západních Čech a roku 1895 znovu sestavena ve Valči,“ dodal Bělohlávek.