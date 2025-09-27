Odkaz zakladatele nápojové firmy a lázní Kyselka připomíná i pamětní strom

Autor:
  11:45
Odkaz slavného karlovarského rodáka, podnikatele a zakladatele firmy Mattoni od pátku připomíná i pamětní strom. Představitelé firmy a samosprávy ho v pátek vysadili u Mattoniho Muzea v Kyselce u Karlových Varů. V letošním roce uplynulo 195 let od narození Heinricha Mattoniho.
Fotogalerie4

Buk červenolistý, který v pátek vysadili (zleva) primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová, generální ředitel Mattoni 1873 Ondřej Postránský, starosta Kyselky Aleš Labík a ředitel muzea Ladislav Adalbert Sýkora, připomíná památku Heinricha Mattoniho. | foto: ČTK

Buk červenolistý byl vypěstovaný ze semen stromů, které nechal Mattoni před 150 lety v Kyselce zasadit. Hlavními zásadami zakladatele firmy i lázní Kyselka se společnost Mattoni 1873 řídí stále, řekl generální ředitel firmy Ondřej Postránský.

„Já myslím, že hlavně věříme v sílu minerálek, blahodárné účinky a že to je to nejlepší a nejzdravější pití, jaké může být. A toho se držíme a držíme se toho ve všech zemích, nejenom v České republice, ale přes celou Evropu, všude, kde podnikáme,“ uvedl Postránský.

Jubilejní medaile i originální lahve. Mattoni muzeum rozšířilo expozici

V dobách největšího rozmachu původní firmy Mattoni na konci 19. století, se minerálka z Kyselky rozvážela do 64 zemí světa. Teď je to méně. „My exportujeme zhruba do 20 zemí, ale náš princip je takový, že když expandujeme do dalších zemí, tak se snažíme tam získat nějakou místní minerální vodu, takže máme spoustu krásných značek minerálních vod ve všech zemích, kde působíme,“ doplnil Postránský.

Buk červenolistý, který v pátek vysadili (zleva) primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová, generální ředitel Mattoni 1873 Ondřej Postránský, starosta Kyselky Aleš Labík a ředitel muzea Ladislav Adalbert Sýkora, připomíná památku Heinricha Mattoniho.
Zakladatele firmy nově v Kyselce připomíná i dub červenolistý.
Památný strom v Kyselce
Replika historického lanovkového pojezdu z roku 1907 je jedním z nových exponátů muzea v Kyselce.
4 fotografie

Zasazený buk by měl být Stromem splněných podnikatelských přání. I proto na páteční zasazení stromu přijeli také studenti ze dvou obchodních škol z Karlových Varů. Na středních obchodních školách se podle studentů dnes vyučují spíše praktické věci a o historii podnikání se žáci v hodinách příliš nedozvědí.

Nicméně jméno Mattoni i lázně Kyselka karlovarští studenti znají a mnozí z nich už například muzeum navštívili. Jak připomněl ředitel Muzea Mattoni Ladislav Adalbert Sýkora, Heinrich Mattoni nebyl jen vizionářem ve výrobě minerálek, ale výrazně zasáhl i do vývoje reklamy. Reklamy na jeho produkty se vyskytovaly po celé Evropě.

Louka u pramenů nedaleko závodu Mattoni se stane domovem bylin i motýlů

I Muzeum Mattoni se může chlubit novými exponáty. Nejviditelnější je replika historického lanovkového pojezdu z roku 1907, který kdysi přepravoval stáčenou minerální vodu. Ředitel Sýkora dodal, že do tělesa pojezdu byla pro budoucí generace uložena i časová kapsle s obrazem dnešní doby. Další nová expozice je věnovaná autorům knihy Dravec Mattoni, Bohuslavu Machkovi a Marii Dolejší.

Jsou v ní k vidění originální rukopisy a psací stroj. Nově se také v muzeu prezentují relikvie z kaple sv. Anny. Po dlouhých letech se podařilo získat ztracené fragmenty původního vybavení kaple, kterou Mattoni hojně navštěvoval. Jde například o vyšívanou oltářní dečku, štólu a manipul. Tyto předměty jsou nyní jedinými dochovanými exponáty z původní výzdoby kaple.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Ve zříceném letadle na Plzeňsku zahynul majitel karlovarského hotelu

Obětí tragického pondělního pádu letadla u Balkové na severním Plzeňsku je majitel karlovarského Parkhotelu Richmond Stanislav Matoušek. Šestasedmdesátiletý podnikatel byl na palubě šestimístného...

Kometa otočila z 0:3 na 5:3, Sparta slaví po nájezdech. Varům vystřelil výhru Tomek

V neděli se odehrálo šest zápasů šestého kola hokejové extraligy. Karlovy Vary uspěly v Mladé Boleslavi 3:2, dva góly vstřelil 16letý Petr Tomek. Kometa otočila duel s Hradcem Králové z 0:3 na...

Sparta prohrála v Olomouci, Pardubice zvládly drama v Kladně, Kometa slaví

Hokejová extraliga postupuje v rychlém sledu, úterní sedmé kolo nabídlo dalších šest zápasů. Litvínov zdolal Boleslav 4:2, Vítkovice porazily Liberec také 4:2 a stejným výsledkem přehrála Kometa...

Liberec šokoval Brno v poslední vteřině, první jsou Budějovice. Slaví i Sparta

Hokejová extraliga má za sebou páté kolo. Parádní představení se odehrálo v Brně, kde domácí Kometa čtyřikrát vedla, Liberec čtyřikrát vyrovnal a v poslední vteřině dal vítězný gól. Třinec v...

Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení

Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...

Odkaz zakladatele nápojové firmy a lázní Kyselka připomíná i pamětní strom

Odkaz slavného karlovarského rodáka, podnikatele a zakladatele firmy Mattoni od pátku připomíná i pamětní strom. Představitelé firmy a samosprávy ho v pátek vysadili u Mattoniho Muzea v Kyselce u...

27. září 2025  11:45

Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení

Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...

26. září 2025  17:20,  aktualizováno  21:33

Lídr SPOLU Bureš: Dálnice D6 se dostaví, i kdyby čert na koze jezdil

Jan Bureš patří ve svých 51 letech mezi ostřílené politické harcovníky. Občanský demokrat se pod hlavičkou SPOLU bude o křeslo v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR za Karlovarský kraj ucházet už...

26. září 2025

Ve zříceném letadle na Plzeňsku zahynul majitel karlovarského hotelu

Obětí tragického pondělního pádu letadla u Balkové na severním Plzeňsku je majitel karlovarského Parkhotelu Richmond Stanislav Matoušek. Šestasedmdesátiletý podnikatel byl na palubě šestimístného...

25. září 2025  13:14

Odvážná tyrkysová i rolba bez řidiče. Ve Varech sídlí skromní mistři inovací

Premium

Přijela snad NHL do Česka? Není to San Jose? Kdepak, pořád jde o tuzemskou extraligu. Vítejte v klubu, kde i radikální úpravy dostávají prostor. A tak se obarvil do tyrkysova. Karlovy Vary nepatří...

25. září 2025

Lidi na Chebsku probudilo zemětřesení. Může jít o začátek roje, míní odborníci

Magnitudo 2,8 mělo zemětřesení, které ve čtvrtek ráno zaznamenali lidé na Chebsku. Epicentrum otřesů seismologové lokalizovali severně od Nového Kostela. Podle odborníků z Geofyzikálního ústavu...

25. září 2025  11:41

Karlovy Vary postaví nový Lázeňský most, zkomplikuje to dopravu v lázních

Kvůli kompletní rekonstrukci bude od 6. října uzavřen Lázeňský most v Karlových Varech. Práce potrvají do května příštího roku. Uzavírka mostu nad řekou Teplou ovlivní dopravu hlavně v lázeňské části...

25. září 2025  11:06

Průtah jednou nebude stačit. Karlovy Vary dál podporují tunel pod městem

Karlovy Vary dávají dál přednost tomu, aby průtah městem vedl tunelem místo delší trasy po povrchu. Studie ekonomickou výhodnost tunelu zatím nepotvrdily. Lázeňské město se ale obává toho, že po...

25. září 2025  9:23

Chceme obecné referendum a důchod v 65 letech, říká krajská jednička SPD Maříková

Mezi etablované politiky na regionální i celostátní úrovni už řadu let patří čtyřiačtyřicetiletá rodačka z Ostrova na Karlovarsku Karla Maříková. Vystudovaná zdravotní sestra je členkou SPD a za toto...

24. září 2025  14:40

Všem motivačním projektům navzdory. Lékařů v kraji je stále nedostatek

Podpora při studiu, dotace na zařízení ordinace, náborové příspěvky, pomoc při shánění zaměstnání pro partnera, byt za snížené nájemné, zajištění školy či školky pro děti. To jsou jen některé z mnoha...

24. září 2025  9:44

Advantage Consulting, s.r.o.
HLEDÁME ZKUŠENÉHO ELEKTRIKÁŘE

Advantage Consulting, s.r.o.
Praha, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj
nabízený plat: 40 000 - 60 000 Kč

Dalších 33 095 volných pozic

Sparta prohrála v Olomouci, Pardubice zvládly drama v Kladně, Kometa slaví

Hokejová extraliga postupuje v rychlém sledu, úterní sedmé kolo nabídlo dalších šest zápasů. Litvínov zdolal Boleslav 4:2, Vítkovice porazily Liberec také 4:2 a stejným výsledkem přehrála Kometa...

23. září 2025  20:31,  aktualizováno  20:41

Města a výrobce tepla chtějí spojit síly, odklon od uhlí přijde na miliardu

Nový kotel na biomasu, plynový kotel v areálu Vřesová či využití paroplynové elektrárny k pokrytí zimních špiček. Tak vidí investice do nových ekologicky šetrných zdrojů tepla společnost SUAS Group....

23. září 2025  15:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.