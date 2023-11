Do řetízkárny vrátili původní hornický hák, na obnovu je třeba 40 milionů

„Hodně lidí neví, co to vlastně řetízkárna je. Tímto se jim to snažíme přiblížit,“ konstatoval Bouška. Hák, který se o víkendu v bývalé šatně objevil, sice není z Rovnosti, ale k jáchymovským dolům vztah má. Původně byl totiž v šatně na nedaleké Svornosti.

Dušičkové setkání, jak organizátoři sobotní akci nazvali, bylo určené pro všechny ty, kteří se zajímají o temnou historii Jáchymova. „Cílovou skupinou našeho projektu je muklovská rodina,“ uvedl Bouška. Lidé, do jejichž osudu přímo či nepřímo zasáhly pracovní tábory na Jáchymovsku, však ubývá.

„Teď budujeme komunitu těch lidí, které tato problematika zajímá. Jsou to místní, pozůstalí po politických vězních i lidé z daleka, kterým ovšem nejsou příběhy někdejších politických vězňů cizí,“ vysvětlil Bouška. Zároveň představil vývoj projektu chystané přeměny řetízkárny v komunitní centrum.

Žádost o dotaci s německým partnerem

Jeho autorem je studio Cosmo manželů Terezy a Jiřího Kabelkových. Tereza má k politickým vězňům blízko. Její pradědeček byl v jednom z lágrů uvězněn. I proto jako „diplomku“ na fakultě architektury ČVUT vytvořila návrh památníku politických vězňů u Rudé věže smrti. Záměr týkající se řetízkárny doznal jen drobných změn.

Ty podle Tomáše Boušky vyplynuly z důkladného průzkumu technického stavu torza šatny. Má zůstat zachované, jen schované pod průhlednou konstrukcí. „Nyní žádáme o územní rozhodnutí,“ naznačil postup Bouška. Podle územního plánu Jáchymova je okolí řetízkárny vedené jako pozemky pro individuální rekreaci.

Předseda spolku Političtí vězni. cz nastínil, jak by mohlo vypadat financování projektu. Investici vyčíslil na 40 milionů korun. „To je částka, kterou náš spolek nezvládne. Proto jsme podali s německým partnerem žádost o dotaci z česko–saského přeshraničního projektu Interreg. Uvidíme, jestli to vyjde,“ doplnil Tomáš Bouška.

Odkrytý bude také Palečkův hrad

Spolek Političtí vězni.cz získal řetízkárnu na podzim loňského roku. Společně s objektem, který má sám o sobě kolem 400 čtverečných metrů, získal spolek i osmitisícovou parcelu. I s jejím využitím architektka Tereza Kabelková ve své studii počítá. Dříve, než bude hotový projekt řetízkárny, se v původní podobě zaskví nedaleký takzvaný Palečkův hrad.

Jméno dostal po nechvalně proslulém Františku Palečkovi, který používal zřejmě i krycí jméno Albín Dvořák. Od května 1951 do října 1954 vykonával funkci velitele tábora Rovnost a proslul neobyčejnou krutostí. Na obnově miniatury hradu pracuje restaurátor Jiří Pavlík.

„Postupně jsem odkopal hrad, očistil a roztřídil nalezené artefakty. Mezi ně patří například trojramenná lampa,“ uvedl Pavlík. Narazil na základy, které původně sloužily jinému objektu. Porovnáním leteckých snímků dospěl k názoru, že Palečkův hrad původně stál na jiném místě.