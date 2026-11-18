Vzpomínkové setkání k 17. listopadu spolu se slavnostním odhalením Památníku svědomí se uskutečnilo v úterý v podvečer na Mírovém náměstí v Ostrově.
Kámen s pamětní deskou lemovanou ostnatým drátem stojí před domem kultury a připomíná tvůrce ostrovské dominanty i osudy politických vězňů, kteří se před sedmdesáti lety na výstavbě celého nového Ostrova nedobrovolně podíleli.
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Zemřel tu sochař Jaroslav Šlezinger. Rudá věž smrti připomíná utrpení vězňů
Jedním z nich byl i akademický sochař Jaroslav Šlezinger. Je autorem budovatelského sousoší na střeše kulturního domu. Vytvořil ho v době, kdy byl vězněm ve Vykmanově. Tam také v srpnu roku 1955 zemřel.
„Nechť je připomínkou lidského utrpení a ceny svobody,“ stojí mimo jiné na desce. Autorem díla je ostrovský restaurátor Jiří Pavlík, který jej vytvořil ve spolupráci s loketskými památkáři.
Doprovodnou akcí je panelová výstava fotografií mapujících, jak revoluční události listopadu 1989 prožívali obyvatelé Ostrova. Příležitost k prohlídce budou mít návštěvníci do konce listopadu