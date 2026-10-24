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Hrázděnka i dům kultury. Památkáři udělovali ocenění za záchranu památek

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  9:09
Kraslická hrázděnka, nejstarší měšťanský dům v Kraslicích na Sokolovsku (24....

Kraslická hrázděnka, nejstarší měšťanský dům v Kraslicích na Sokolovsku (24. června 2024) | foto: Martin Stolař, MAFRA

Kraslická hrázděnka, nejstarší měšťanský dům v Kraslicích na Sokolovsku (24....
Kraslická hrázděnka, nejstarší měšťanský dům v Kraslicích na Sokolovsku (24....
Na opravy historické hrázděnky v Kraslicích dohlížejí památkáři.
Spolek přátel města Kraslice začal s opravami historické hrázděnky na rohu ulic...
14 fotografií
Historická hrázděnka v Kraslicích na Sokolovsku slouží komunitnímu životu i kulturním akcím. Letos proto byla oceněna památkáři v soutěži Národního památkového ústavu (NPÚ) Patrimonium pro futuro, kde uspěla v kategorii záchrana památky. Ocenění získala i rekonstrukce domu kultury v Ostrově.

Otakar Mika ze Spolku přátel města Kraslice, který na záchraně hrázděnky přes 16 let pracuje, řekl, že jej ocenění překvapilo, ale vnímá ho jako pochvalu za dlouholetou práci. Obnova domu zatím stála přibližně čtyři miliony korun a stovky hodin dobrovolnické práce.

„Nejvíc se nám podařilo v posledních třech letech to, že část hrázděnky máme zkolaudovanou a můžeme v ní pořádat kulturní akce, přednášky, koncerty. Stali jsme se místem pro návštěvníky Stezky Českem, je tam Trail Angel. Po tolika letech má tato památka využití, schází se tam lidé a poznávají historii Kraslicka i Krušných hor. To považuji za nejdůležitější,“ řekl Mika.

Z ruiny za 130 tisíc je historický klenot, hrázděnku ocenili i v soutěži

Podle něj je v posledních letech také intenzivní komunitní spolupráce na zachování historické budovy. „Lidé ze spolku a nejen z něj vnímají hrázděnku, tu památku, jakože je jejich a že je součástí jejich života. Že to je krása, na které se můžou podílet, že vytváří hezký příjemný domov. NPÚ v podstatě ocenil i tuto venkovskou iniciativu,“ dodal Mika.

Národní památkový ústav hrázděnku a spolek ocenil i kvůli obtížnému shánění finančních prostředků pro obnovu hrázděného domu, který je charakteristickým příkladem podkrušnohorské architektury z přelomu 18. a 19. století. Spolek využil grantů, nadačních peněz, sbírek i podpory kraje, města a ministerstva kultury.

Kraslická hrázděnka, nejstarší měšťanský dům v Kraslicích na Sokolovsku (24. června 2024)
Kraslická hrázděnka, nejstarší měšťanský dům v Kraslicích na Sokolovsku (24. června 2024)
Kraslická hrázděnka, nejstarší měšťanský dům v Kraslicích na Sokolovsku (24. června 2024)
Na opravy historické hrázděnky v Kraslicích dohlížejí památkáři.
14 fotografií

„Práce zahrnovaly opravu roubené konstrukce, statické zajištění a doplnění hrázděného patra, obnovu fasády i repasi historických dveří a vybraných oken. Důraz byl kladen na použití tradičních technik a respekt k historickým hodnotám objektu,“ uvedli loketští památkáři, kteří regionální památky do soutěže nominovali, v tiskové zprávě.

Domy č. 217 a 218 v ulici 5. května v Kraslicích byly postaveny v roce 1737. Ještě zhruba před 15 lety byly v katastrofálním stavu a hrozilo, že se zřítí. Soukromý majitel byl zadlužený a domy šly do dražby, které se zúčastnili i zástupci spolku, finančně jim pomohlo i město Kraslice. V dražbě pak spolek dům získal v roce 2010 do svého vlastnictví zhruba za 135 tisíc korun.

Přestavba obřího domu kultury v Ostrově začala, bude ozdobou náměstí

Druhým historickým objektem v Karlovarském kraji, který se letos dočkal ocenění NPÚ, je ostrovský Dům kultury. Památkově chráněný objekt postavený ve stylu socialistického realismu (SORELA) byl otevřen 1. května 1955, loni skončila jeho rozsáhlá obnova interiérů a technologií za více než 131 milionů korun.

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